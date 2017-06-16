Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев: «Самый яркий игрок тех сборных, в которых я играл – Аршавин»

    Капитан сборной России Игорь Акинфеев признался, что лидерство в сборной является не привилегией, а дополнительной ответственностью. Он отметил, что самым ярким лидером команды за последние годы считает Андрея Аршавина.

    – Все в команде в один голос называют вас лидером нынешней сборной. Сами себя таковым ощущаете?

    – Я ощущаю себя частью команды. Приятно, когда люди говорят о тебе что-то подобное, но для меня это – не признание исключительности, а дополнительная ответственность: мне верят, значит, не имею права подвести.

    – В чем вообще должны проявляться лидерские качества в сборной? Кто был самым ярким лидером за все время вашего пребывания в ней?

    – Прежде всего – в качественном выполнении своей работы на поле. Лидерами должны быть все – каждый на своей позиции. Что касается того, кто за эти годы выглядел в нашей сборной ярче других, то это Андрей Аршавин.

    – Но кроме действий на поле есть еще и влияние на коллектив. Кого бы выделили в этом плане, кроме Аршавина?

    – Диму Аленичева в 2004 году, Сергея Семака – в 2008-м. Но все равно лидер должен быть таковым прежде всего на поле, а не за его пределами. И обычно в команде бывает какой-то костяк, а не один лидер. Иногда, допустим, надо просто собраться всем вместе и посмеяться, чтобы снять напряжение, а иногда – серьезно поговорить. Такой разговор не инициирует какой-то один человек, он вызревает внутри коллектива.

    – Кстати, о костяке. Вы много лет выходили на поле в сборной бок о бок с проверенными клубными партнерами – Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими. Сейчас их в команде нет. Вам лично будет намного тяжелее?

    – Когда сыграл вместе с людьми столько матчей и пережил столько разнообразных жизненных ситуаций, понимаешь их гораздо лучше, чем кого бы то ни было.

    – Линия обороны сегодня – не самое опытное звено команды. Вас, как вратаря, это сильно тревожит?

    – Меня ничего не тревожит – до 30-ти еще были тревоги, а сейчас ушли. Да, ребята пока не слишком опытны, но это нормальная история. Они обязательно будут прогрессировать, и сейчас их необходимо обязательно поддержать.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 16 июня 2017, 19:26

      Плюс Игорю, хоть и не долюбливаю его.
      Слова правильные сказал.
      А в воротах, он далеко не гений.
      Были в истории сборные, которые выезжали за счёт вратаря,
      но к Акинфееву это не пришьёшь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 июня 2017, 18:43

      Он еще долго будет лучшим,просто немного ленился Аршавин,но он самый техничный был,сейчас на классе забивает в Кайрате и все это видят,каждый его гол шедевр,и это правда,не верите посмотрите

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 16 июня 2017, 18:40

      Аршавина сгубил язык и чипсы.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 16 июня 2017, 13:18

      Красава!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 июня 2017, 13:00

      Хорошо сказал!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11