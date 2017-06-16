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  • Акинфеев: «Самый яркий игрок тех сборных, в которых я играл – Аршавин»

Акинфеев: «Самый яркий игрок тех сборных, в которых я играл – Аршавин»

16 июня 2017, 11:57
5

Капитан сборной России Игорь Акинфеев признался, что лидерство в сборной является не привилегией, а дополнительной ответственностью. Он отметил, что самым ярким лидером команды за последние годы считает Андрея Аршавина.

– Все в команде в один голос называют вас лидером нынешней сборной. Сами себя таковым ощущаете?

– Я ощущаю себя частью команды. Приятно, когда люди говорят о тебе что-то подобное, но для меня это – не признание исключительности, а дополнительная ответственность: мне верят, значит, не имею права подвести.

– В чем вообще должны проявляться лидерские качества в сборной? Кто был самым ярким лидером за все время вашего пребывания в ней?

– Прежде всего – в качественном выполнении своей работы на поле. Лидерами должны быть все – каждый на своей позиции. Что касается того, кто за эти годы выглядел в нашей сборной ярче других, то это Андрей Аршавин.

– Но кроме действий на поле есть еще и влияние на коллектив. Кого бы выделили в этом плане, кроме Аршавина?

– Диму Аленичева в 2004 году, Сергея Семака – в 2008-м. Но все равно лидер должен быть таковым прежде всего на поле, а не за его пределами. И обычно в команде бывает какой-то костяк, а не один лидер. Иногда, допустим, надо просто собраться всем вместе и посмеяться, чтобы снять напряжение, а иногда – серьезно поговорить. Такой разговор не инициирует какой-то один человек, он вызревает внутри коллектива.

– Кстати, о костяке. Вы много лет выходили на поле в сборной бок о бок с проверенными клубными партнерами – Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими. Сейчас их в команде нет. Вам лично будет намного тяжелее?

– Когда сыграл вместе с людьми столько матчей и пережил столько разнообразных жизненных ситуаций, понимаешь их гораздо лучше, чем кого бы то ни было.

– Линия обороны сегодня – не самое опытное звено команды. Вас, как вратаря, это сильно тревожит?

– Меня ничего не тревожит – до 30-ти еще были тревоги, а сейчас ушли. Да, ребята пока не слишком опытны, но это нормальная история. Они обязательно будут прогрессировать, и сейчас их необходимо обязательно поддержать.

Источник: РФС
Кубок конфедераций Россия Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Аленичев Дмитрий Семак Сергей
Комментарии (5)
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афоня72
1497607229
Хорошо сказал!!
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1497608309
Красава!!!
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Argon
1497627627
Аршавина сгубил язык и чипсы.
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Mahone
1497627798
Он еще долго будет лучшим,просто немного ленился Аршавин,но он самый техничный был,сейчас на классе забивает в Кайрате и все это видят,каждый его гол шедевр,и это правда,не верите посмотрите
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dyema
1497630376
Плюс Игорю, хоть и не долюбливаю его. Слова правильные сказал. А в воротах, он далеко не гений. Были в истории сборные, которые выезжали за счёт вратаря, но к Акинфееву это не пришьёшь.
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