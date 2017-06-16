Робот на ВДНХ будет предсказывать исход матчей Кубка конфедераций

На «Робостанции» ВДНХ будут предсказываться результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Делать это предстоит роботу по имени Бакстер.

Свой первый прогноз робот сделает 17 июня в 17:00 по московскому времени, то есть за час до старта турнира. В первом матче встретятся команды России и Новой Зеландии. Игра пройдет в Санкт– Петербурге.

Наблюдать за процессом предсказания смогут посетители ВДНХ за час до начала матчей. Видео с результатом можно будет посмотреть на сайте «Робостанции» и на ее страницах в социальных сетях.