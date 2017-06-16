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    Робот на ВДНХ будет предсказывать исход матчей Кубка конфедераций

    На «Робостанции» ВДНХ будут предсказываться результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Делать это предстоит роботу по имени Бакстер.

    Свой первый прогноз робот сделает 17 июня в 17:00 по московскому времени, то есть за час до старта турнира. В первом матче встретятся команды России и Новой Зеландии. Игра пройдет в Санкт– Петербурге.

    Наблюдать за процессом предсказания смогут посетители ВДНХ за час до начала матчей. Видео с результатом можно будет посмотреть на сайте «Робостанции» и на ее страницах в социальных сетях.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 11:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 июня 2017, 14:03

      такой прогноз может любой сделать, например, Бубнов, в прогнозе робота не будет элементов неожиданности, то ли дело когда предсказывали зверушки и их результат мог быть неожиданным и даже иногда сбывался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 июня 2017, 16:34

      Робот -медведЪ!

      0
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      Рейтинг: +582

      мароко 16 июня 2017, 13:22

      Это кресло разобранное ,а не робот..... Чем бы дитя не тешилось.... !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 16 июня 2017, 13:10

      Зае*али хайпить на Пауле)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 июня 2017, 12:32

      А что с ним сделают после того, как он предскажет нашу победу над португальцами? Вернее, после того, как будет известен счёт.

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 16 июня 2017, 12:11

      Так и представляю, как робот, своим скрипучим голосом, спамит текст: "Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, несколько матчей зашло отлично, 100% проход".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > lims21 16 июня 2017, 12:55

      Ааахххаа​,до слёз....

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 июня 2017, 12:04

      То осьминоги, то слоны с хряками и хорьками, теперь робот. Чем дальше, тем страшнее становится

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 июня 2017, 11:07

      Кто его программировал?

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо > kykyi 16 июня 2017, 17:40

      Компания Rethink Robotics. А точнее Родни Брукс. Кстати, можно и самому купить за 18 тысяч евро. Может и окупится своими прогнозами на ставках.))))

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