Мерино рад, что Тухель покинул «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино уверен, что после увольнения Томаса Тухеля его дела в команде наладятся. Футболист рассчитывает получить в предстоящем сезоне намного больше игровой практики.

«Если честно, я до сих пор не понимаю, чего хотел и ожидал от меня Тухель. Он ни разу не говорил со мной на эту тему.

К сожалению, я появлялся на поле реже, чем хотел бы этого изначально. У меня просто не было шанса проявить себя. Надеюсь, что теперь мои дела пойдут в гору», – цитирует слова Мерино Noticias de Gipuzkoa.

В прошедшем сезоне Мерино сыграл в восьми матчах Бундеслиги. Лишь дважды он выходил на поле в стартовом составе.