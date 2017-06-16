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    Мерино рад, что Тухель покинул «Боруссию»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино уверен, что после увольнения Томаса Тухеля его дела в команде наладятся. Футболист рассчитывает получить в предстоящем сезоне намного больше игровой практики.

    «Если честно, я до сих пор не понимаю, чего хотел и ожидал от меня Тухель. Он ни разу не говорил со мной на эту тему.

    К сожалению, я появлялся на поле реже, чем хотел бы этого изначально. У меня просто не было шанса проявить себя. Надеюсь, что теперь мои дела пойдут в гору», – цитирует слова Мерино Noticias de Gipuzkoa.

    В прошедшем сезоне Мерино сыграл в восьми матчах Бундеслиги. Лишь дважды он выходил на поле в стартовом составе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 июня 2017, 10:05

      Коса на камень. Не дали Тухелю раскрыться.

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