Андрей Федун: «На «Открытие Арене» подготовку к Кубку конфедераций началась сразу после завершения чемпионата»

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак», член совета директоров красно-белых, брат владельца клуба Андрей Федун рассказал о подготовке «Открытие Арены» к проведению Кубка конфедераций.

– Как долго продолжалась адаптация стадиона к Кубку конфедераций?

– Приступили к работам буквально на следующий день после окончания чемпионата.

– Учитывая столь сжатые сроки, с какими проблемами прежде всего столкнулись?

– По требованиям ФИФА должно быть несколько независимых систем интернета. Это больше 60 километров прокладки кабелей. Объем большой, так что пуско-наладочные работы продолжаются до сих пор, хотя по-хорошему хотелось бы уже и закончить. Но стадион действующий, а не строящийся, и на все был только месяц. Это усложнило задачу. Слава богу, все получается.