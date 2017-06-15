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    Андрей Федун: «На «Открытие Арене» подготовку к Кубку конфедераций началась сразу после завершения чемпионата»

    Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак», член совета директоров красно-белых, брат владельца клуба Андрей Федун рассказал о подготовке «Открытие Арены» к проведению Кубка конфедераций.

    – Как долго продолжалась адаптация стадиона к Кубку конфедераций?

    – Приступили к работам буквально на следующий день после окончания чемпионата.

    – Учитывая столь сжатые сроки, с какими проблемами прежде всего столкнулись?

    – По требованиям ФИФА должно быть несколько независимых систем интернета. Это больше 60 километров прокладки кабелей. Объем большой, так что пуско-наладочные работы продолжаются до сих пор, хотя по-хорошему хотелось бы уже и закончить. Но стадион действующий, а не строящийся, и на все был только месяц. Это усложнило задачу. Слава богу, все получается.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 07:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:15

      Ощущение, что усё будет в порядке, а вот как травушка муравушка на Крестовском?

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 17:22

      Работал я заместителем директора дворца спорта,
      Не дай бог турнир проводить, какого чёрта!
      А сейчас я инженер по охране труда,
      Вот это - как раз надо куда.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 июня 2017, 17:10

      Желаю администрации стадиона «Открытие Арена» отлично подготовиться к турниру!
      Очень рады посмотреть игру на этом стадионе!

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