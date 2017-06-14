Геркус: «В перспективе видим Медведева в составе сборной России»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подписание контракта с бывшим вратарем «Ростова» Никитой Медведевым. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

«Команда усилена молодым российским вратарем, который провел отличный сезон в Премьер-лиге. Не скрою, на нас произвела впечатление и «сухая» рекордная серия Никиты. В перспективе мы видим его в составе национальной команды. Желаем успехов!» – заявил Геркус.

В завершившемся сезоне Медведев провел в чемпионате России 17 матчей.