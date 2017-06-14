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    Геркус: «В перспективе видим Медведева в составе сборной России»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подписание контракта с бывшим вратарем «Ростова» Никитой Медведевым. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

    «Команда усилена молодым российским вратарем, который провел отличный сезон в Премьер-лиге. Не скрою, на нас произвела впечатление и «сухая» рекордная серия Никиты. В перспективе мы видим его в составе национальной команды. Желаем успехов!» – заявил Геркус.

    В завершившемся сезоне Медведев провел в чемпионате России 17 матчей.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.06.2017 18:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 06:02

      Это когда Геркус станет тренером России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 14 июня 2017, 20:59

      Лет так через 8-10...

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 июня 2017, 20:02

      Хорошая перспектива

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 июня 2017, 19:48

      Сначала у себя в основе закрепите, а уж потом сватайте)))
      Черчес, как вратарь, вратаря видит издалека и лучше Геркуса знает, кто чего стоит...

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