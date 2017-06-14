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    Головин: «Плюс сборной России в том, что в команде нет звезд»

    Полузащитник сборной России Александр Головин отметил, что не чувствует эмоционального давления в преддверии Кубка конфедераций. Футболист считает плюсом отсутствие в составе национальной команды звездных игроков.

    «Чем занимаемся на сборах? Играем в фифу. В основном играю за «Реал», нравится эта команда.

    Почему Черчесов эмоционально реагировал на тренировке? Потому что были ошибки, мы стараемся их исправлять. Не чувствую давления из-за того, что это домашний турнир, будем готовиться к нему на максимуме. Волнения больше перед официальным матчем, нежели контрольным. Мы играем командой без звезд, это наш плюс. Главное качество нашей команды — характер», – заявил футболист.

    На групповом этапе Кубка конфедераций Россия сыграет со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 14:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 июня 2017, 02:32

      Забавно рассуждает. Отсутствие звёзд - это плюс, но в фифу буду играть за Реал потому что нравится.

      4
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Кlaksvikar Ittrotarselag 15 июня 2017, 15:02

      А чё, простецкая команда с ровным неэпатажным составом....

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 июня 2017, 18:07

      "Главное качество нашей команды — характер», которого не чувствуется напрочь. Пижоны. Сколько уже начитались от вас, а вот скоро увидим на деле.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 14 июня 2017, 18:03

      Ни звезды, ни игры, ни одного техничного игрока европейского уровня... Сборная ДНО-63!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > polt 15 июня 2017, 15:04

      А вдруг соберутся?...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 17:01

      Плохо , что нет звезд ! А игра в фифу не поможет стать звездой !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 15 июня 2017, 15:05

      Зато в фифу он ИГРАЕТ, а на поле мучается за копейки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 16:07

      Если появится звезда - значит минус?
      Кушай мальчик витамины.
      Будешь что попало жрать
      Тебе таким минусом не стать.

      3
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      Рейтинг: +22

      WWWSSSWWW 14 июня 2017, 15:10

      скорее минус, чем плюс. В матче против Чили выход Санчеса показал, что это плюс.

      2
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