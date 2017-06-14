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  • Головин: «Плюс сборной России в том, что в команде нет звезд»

Головин: «Плюс сборной России в том, что в команде нет звезд»

14 июня 2017, 14:53
9

Полузащитник сборной России Александр Головин отметил, что не чувствует эмоционального давления в преддверии Кубка конфедераций. Футболист считает плюсом отсутствие в составе национальной команды звездных игроков.

«Чем занимаемся на сборах? Играем в фифу. В основном играю за «Реал», нравится эта команда.

Почему Черчесов эмоционально реагировал на тренировке? Потому что были ошибки, мы стараемся их исправлять. Не чувствую давления из-за того, что это домашний турнир, будем готовиться к нему на максимуме. Волнения больше перед официальным матчем, нежели контрольным. Мы играем командой без звезд, это наш плюс. Главное качество нашей команды — характер», – заявил футболист.

На групповом этапе Кубка конфедераций Россия сыграет со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Головин Александр
Комментарии (9)
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1497442258
скорее минус, чем плюс. В матче против Чили выход Санчеса показал, что это плюс.
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subbotaspartak
1497445670
Если появится звезда - значит минус? Кушай мальчик витамины. Будешь что попало жрать Тебе таким минусом не стать.
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dok66
1497448906
Плохо , что нет звезд ! А игра в фифу не поможет стать звездой !
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polt
1497452628
Ни звезды, ни игры, ни одного техничного игрока европейского уровня... Сборная ДНО-63!
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polt
1497452852
"Главное качество нашей команды — характер», которого не чувствуется напрочь. Пижоны. Сколько уже начитались от вас, а вот скоро увидим на деле.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1497483175
Забавно рассуждает. Отсутствие звёзд - это плюс, но в фифу буду играть за Реал потому что нравится.
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