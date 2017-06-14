Головин: «Плюс сборной России в том, что в команде нет звезд»

Полузащитник сборной России Александр Головин отметил, что не чувствует эмоционального давления в преддверии Кубка конфедераций. Футболист считает плюсом отсутствие в составе национальной команды звездных игроков.

«Чем занимаемся на сборах? Играем в фифу. В основном играю за «Реал», нравится эта команда.

Почему Черчесов эмоционально реагировал на тренировке? Потому что были ошибки, мы стараемся их исправлять. Не чувствую давления из-за того, что это домашний турнир, будем готовиться к нему на максимуме. Волнения больше перед официальным матчем, нежели контрольным. Мы играем командой без звезд, это наш плюс. Главное качество нашей команды — характер», – заявил футболист.

На групповом этапе Кубка конфедераций Россия сыграет со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики.