Рахимов отказался сделать прогноз на выступление России на Кубке конфедераций

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов назвал факторы, за счет которых можно рассчитывать на удачное выступление сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

«Сборная России не является законодателем мод в мировом футболе, чтобы требовать с нее на заказ больших побед. Но то, что предстоящие Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут в нашей стране, мобилизует команду, максимально зарядит ее на борьбу.

Уверен, что тренерский штаб и футболисты сборной учитывают это и на все матчи турнира игроки будут выходить предельно организованными, готовыми выложиться без остатка, сыграть через не могу, что вкупе с поддержкой трибун может помочь добиться положительного результата. Конечно, футбол – такая игра, где один неожиданный эпизод может перевернуть ход матча и всего турнира, поэтому давать прогнозы относительно выступления России сейчас крайне тяжело. Но встреча с Чили показала, за счет чего мы можем добиться успеха», – сказал Рахимов.

Напомним, товарищеский матч Россия – Чили закончился со счетом 1:1.