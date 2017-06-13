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    В матче Франции и Англии будет использована система видеоповторов

    Во вторник, 13 июня состоится товарищеская игра, в которой Франция встретится со сборной Англии. В данной встрече будет применена система видеопомощника арбитра VAR, сообщает Sky Sports.

    Главным арбитром матча назначен Давиде Масса. Ему будут помогать два видеоассистента. Согласно правилам, они могут располагаться не только на стадионе, на котором проходит встреча. Сам просмотр спорного момента может быть инициирован как главным рефери (в этом случае он должен сделать жест руками, изображающий квадрат), так и его помощниками.

    Стоит отметить, арбитру даны указания, что футболисты, которые будут во время матча требовать просмотра видеоповтора, должны быть наказаны предупреждением в виде желтой карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 07:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 14:59

      Вообще хотелось бы посмотреть этот матч ! Тина - к тебе вопрос !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июня 2017, 14:17

      А кто вправе повтор просить,
      Или всех карточкой будут бить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 13 июня 2017, 11:55

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 11:29

      Надо пробовать и не раз. Обкатывать, докатывать, раскатывать.
      А кто потом будет на установку накатывать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 июня 2017, 10:06

      ну и хорошо.

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 13 июня 2017, 09:33

      Лучше бы Еськова назначили на матч. И не пришлось бы никакие видеоповторы применять.

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 13 июня 2017, 08:50

      давно пора.ну только по моментам решающие судьбу матча

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 июня 2017, 08:43

      Во многих игровых видах спорта есть в.повторы. Наилучший вариант можно позаимствовать.

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 13 июня 2017, 08:29

      Наконец-то!

      1
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 13 июня 2017, 08:13

      АААААААЛИЛУЯ только видеоповторы исправят ситуацию в футболе. Симуляций станет гораздо меньше, левых пенальти тоже не будет.

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