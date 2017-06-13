В матче Франции и Англии будет использована система видеоповторов

Во вторник, 13 июня состоится товарищеская игра, в которой Франция встретится со сборной Англии. В данной встрече будет применена система видеопомощника арбитра VAR, сообщает Sky Sports.

Главным арбитром матча назначен Давиде Масса. Ему будут помогать два видеоассистента. Согласно правилам, они могут располагаться не только на стадионе, на котором проходит встреча. Сам просмотр спорного момента может быть инициирован как главным рефери (в этом случае он должен сделать жест руками, изображающий квадрат), так и его помощниками.

Стоит отметить, арбитру даны указания, что футболисты, которые будут во время матча требовать просмотра видеоповтора, должны быть наказаны предупреждением в виде желтой карточки.