Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов ждет тяжелой игры с Новой Зеландией

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассчитывает в оставшееся время до старта Кубка конфедераций исправить некоторые моменты в игре команды.

    «В целом эмоции от встречи с чилийцами нормальные. Игра показала и позитивные моменты, и ту часть, которая нуждается в доработке. У нас впереди еще есть время, и мы будем улучшать наш футбол.

    Что касается Новой Зеландии, то это — хорошая силовая команда с габаритным футболистами. Нет сомнений, что нас ждет тяжелый матч», – сказал Самедов.

    Напомним, что сборная России открывает Кубок конфедераций-2017 матчем со сборной Новой Зеландии. Игра состоится 17 июня.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2017 06:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 13 июня 2017, 12:52

      Остальные видимо, расщитывают полегче))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 09:42

      А у нас легких команд и не бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 13 июня 2017, 06:48

      Если не обыграют Новую Зеландию, то на этой сборной можно ставить крест.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 июня 2017, 06:39

      Есть команды покруче Новой Зенландии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 13 июня 2017, 06:37

      Там все матчи будут тяжелыми

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11