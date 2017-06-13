Самедов ждет тяжелой игры с Новой Зеландией

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассчитывает в оставшееся время до старта Кубка конфедераций исправить некоторые моменты в игре команды.

«В целом эмоции от встречи с чилийцами нормальные. Игра показала и позитивные моменты, и ту часть, которая нуждается в доработке. У нас впереди еще есть время, и мы будем улучшать наш футбол.

Что касается Новой Зеландии, то это — хорошая силовая команда с габаритным футболистами. Нет сомнений, что нас ждет тяжелый матч», – сказал Самедов.

Напомним, что сборная России открывает Кубок конфедераций-2017 матчем со сборной Новой Зеландии. Игра состоится 17 июня.