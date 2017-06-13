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    Самедов: «Здорово играть с соперниками уровня сборной Чили»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился эмоциями от товарищеского матча со сборной Чили (1:1). По словам футболиста, в играх с подобным соперником понимаешь, на что ты способен.

    «Здорово играть с соперниками уровня Чили. Именно в таких матчах и понимаешь, на что ты способен. Мы не так часто встречаемся с южноамериканскими сборными, поэтому это был полезный опыт. Таким командам свойственно хорошее владение мячом, они не боятся играть в футбол, но при этом дают играть и сопернику», – сказал Самедов.

    Сборная России встретится в матче-открытии Кубка конфедераций против Новой Зеландии 17 июня.

    Источник: Известия

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    13.06.2017 01:12
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