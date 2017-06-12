Ребров: «Если Слуцкий пригласит в «Халл» – поеду»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о назначении на должность главного тренера «Халла» бывшего рулевого ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

– Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Халла». Как отнеслись к этой новости?

– В первую очередь, Леонид Викторович Россию представляет, а не ЦСКА. А наш специалист тренер за границей – это здорово.

– Если позовет в «Халл», что скажете в ответ?

– Тут надо ставить вопрос не о клубе, а о тренере. Если Слуцкий пригласит – поеду. Но сейчас все мысли со «Спартаком».

– Слуцкому потребовалось семь лет в России и три чемпионства, чтобы трудоустроиться в Европе. Сколько потребуется Каррере?

– Надеюсь, Массимо никуда не уедет и останется с нами.