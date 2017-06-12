Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Если Слуцкий пригласит в «Халл» – поеду»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о назначении на должность главного тренера «Халла» бывшего рулевого ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

    – Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Халла». Как отнеслись к этой новости?

    – В первую очередь, Леонид Викторович Россию представляет, а не ЦСКА. А наш специалист тренер за границей – это здорово.

    – Если позовет в «Халл», что скажете в ответ?

    – Тут надо ставить вопрос не о клубе, а о тренере. Если Слуцкий пригласит – поеду. Но сейчас все мысли со «Спартаком».

    – Слуцкому потребовалось семь лет в России и три чемпионства, чтобы трудоустроиться в Европе. Сколько потребуется Каррере?

    – Надеюсь, Массимо никуда не уедет и останется с нами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 июня 2017, 14:53

      Каррера до Спартака и так был в Европе трудоустроен...немного некорректный вопрос...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 июня 2017, 12:32

      А Бубнов пригласит выпить, поедешь?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 июня 2017, 08:17

      я тоже поеду, он сто пудово позвонит мне..........)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 июня 2017, 08:01

      Хороший вброс редакции сайта. Малосодержательный и бессмысленный. Но галочку за старания внести раздрай в мысли болельщиков поставлю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2017, 08:00

      Статья без смысла -не вижу повода комментировать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 июня 2017, 07:54

      Реброва нужно задуматься о том,чтобы не сесть на "лавку"в Спартаке ,а не проситься как и Кончельскис под "крылошко" Слуцкого.Это похоже на Елену Воробей "ну возьмите меня"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 июня 2017, 07:23

      что за тупость зачем он там нужен он и до фнл не дотягивает в спартаке его от без исходнасти в состав его ставят

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 июня 2017, 06:41

      Врядли позовёт ,не тот уровень

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 13 июня 2017, 06:26

      Да пошел этот тренеришка вместе с второй лигой. Это вы хотели услышать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:17

      Если позовёт..
      И что за вопрос? Зачем вынуждать человека фуфло гнать.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11