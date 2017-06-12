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Ребров: «Если Слуцкий пригласит в «Халл» – поеду»

12 июня 2017, 23:38
18

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о назначении на должность главного тренера «Халла» бывшего рулевого ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

– Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Халла». Как отнеслись к этой новости?

– В первую очередь, Леонид Викторович Россию представляет, а не ЦСКА. А наш специалист тренер за границей – это здорово.

– Если позовет в «Халл», что скажете в ответ?

– Тут надо ставить вопрос не о клубе, а о тренере. Если Слуцкий пригласит – поеду. Но сейчас все мысли со «Спартаком».

– Слуцкому потребовалось семь лет в России и три чемпионства, чтобы трудоустроиться в Европе. Сколько потребуется Каррере?

– Надеюсь, Массимо никуда не уедет и останется с нами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Спартак Халл Сити Ребров Артем Слуцкий Леонид Каррера Массимо
Комментарии (18)
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acer2003
1497301583
Не позовёт, играй дальше в Спартаке
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savdail
1497304392
Ну какой там другой уровень? Вторая лига и в Африке и в Англии вторая.
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the eternal knight
1497307176
Бедные спартаченки придумывают оправдания и убеждают себя в том что ребров не поехал бы
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Дядя Серёжа
1497320223
Если позовёт.. И что за вопрос? Зачем вынуждать человека фуфло гнать.
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tank219
1497324403
Да пошел этот тренеришка вместе с второй лигой. Это вы хотели услышать?
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giluxa1963
1497327816
что за тупость зачем он там нужен он и до фнл не дотягивает в спартаке его от без исходнасти в состав его ставят
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Диктор
1497330047
Статья без смысла -не вижу повода комментировать.
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oyabun
1497330108
Хороший вброс редакции сайта. Малосодержательный и бессмысленный. Но галочку за старания внести раздрай в мысли болельщиков поставлю.
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Lev Aleks
1497331078
я тоже поеду, он сто пудово позвонит мне..........)
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serppion
1497346329
А Бубнов пригласит выпить, поедешь?
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