Дворкович надеется на выход сборной России из группы на Кубке конфедераций

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций. По мнению Дворковича, сборная России способна выйти из группы на данном турнире.

– Какие ожидания от турнира?

– Конечно, должен быть праздник. Надеюсь, во всех четырех городах страны на стадионы придет много болельщиков. Арены уже подготовлены, все организовано. Команды приедут сильные. Надеюсь на нашу сборную, что она не подведет, выступит достойно и выйдет из группы.

– За какими сборными, помимо российской, планируете следить?

– Мне понравилось, как чилийцы провели с нами товарищеский матч. Видно, что это серьезная команда. Думаю, любая сборная может преподнести сюрприз на Кубке конфедераций. Мы давно не видели мексиканцев, но они всегда играют красиво и технично. А немцы есть немцы. Ну и, конечно, приезд Криштиану Роналду украсит турнир. Если он будет в оптимальной форме и сыграет в полную силу, то у португальцев большие шансы на успех.

– Какие матчи планируете посетить?

– Россия – Португалия, конечно. В Казани Чили – Германия и Россия – Мексика. А там посмотрим, как будет складываться время по работе.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.