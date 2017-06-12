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    Дворкович надеется на выход сборной России из группы на Кубке конфедераций

    Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций. По мнению Дворковича, сборная России способна выйти из группы на данном турнире.

    – Какие ожидания от турнира?

    – Конечно, должен быть праздник. Надеюсь, во всех четырех городах страны на стадионы придет много болельщиков. Арены уже подготовлены, все организовано. Команды приедут сильные. Надеюсь на нашу сборную, что она не подведет, выступит достойно и выйдет из группы.

    – За какими сборными, помимо российской, планируете следить?

    – Мне понравилось, как чилийцы провели с нами товарищеский матч. Видно, что это серьезная команда. Думаю, любая сборная может преподнести сюрприз на Кубке конфедераций. Мы давно не видели мексиканцев, но они всегда играют красиво и технично. А немцы есть немцы. Ну и, конечно, приезд Криштиану Роналду украсит турнир. Если он будет в оптимальной форме и сыграет в полную силу, то у португальцев большие шансы на успех.

    – Какие матчи планируете посетить?

    – Россия – Португалия, конечно. В Казани Чили – Германия и Россия – Мексика. А там посмотрим, как будет складываться время по работе.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 09:40

      Да мы тоже каждый раз надеемся

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:28

      На это все надеются, зачем выделять какого то рядового болельщика?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 июня 2017, 21:27

      Лучше бы он сука про экономику так сказал, в правительстве ведь чел заседает.
      Типа "Есть твердая уверенность, что Россия к 2018 г войдет в четверку развитых стран мира". Хорош херней заниматься, займись экономикой, прямым своим делом.

      2
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      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > kykyi 12 июня 2017, 21:57

      Россия единственная страна где политика так сильно суёт свой нос в футбол, вместо своих прямых обязанностей!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Alex ostrov 12 июня 2017, 22:05

      "Хлебом" обеспечить не могут(сами по растащили, по своим углам), пытаются заменить это болтовней и зрелищами. Надолго ли хватит этого эрзаца.

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