Ребров: «Зобнину будет тяжело, но, думаю, парень справится»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о травме хавбека красно-белых и сборной России Романа Зобина. Напомним, футболист получил повреждение крестообразных связок колена в товарищеском матче национальной команды против Венгрии (3:0).

«Рома провел очень сильный сезон, и Кубок конфедераций мог стать для него вишенкой на торте, который Зобнин сам себе преподнес. Ему тяжело, но, думаю, парень справится. Главное быть готовым морально, что придется нелегко. Но, зная Романа, не сомневаюсь, что он справится», – сказал страж ворот.

Сборная России стартует на Кубке конфедераций с матча против Новой Зеландии 17 июня.