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    Диего Коста: «Атлетико» – хороший вариант, но «Милан» – фантастический клуб»

    Форвард «Челси» Диего Коста подчеркнул, что возвращение в «Атлетико» стало бы для него хорошим продолжением карьеры. При этом испанец отметил, что «Милан», которому СМИ приписывают интерес к 28-летнему игроку, – это фантастический клуб с впечатляющей историей.

    «Я все еще игрок «Челси», и лондонский клуб должен решить мое будущее. Тогда и посмотрим.

    «Атлетико» – хороший вариант, но «Милан» – фантастический клуб с впечатляющей историей», – сказал Коста.

    Ранее стало известно, что главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте уведомил Косту, что не нуждается более в его услугах.

    В минувшем сезоне нападающий провел 42 встречи, записав на свой счет 22 гола и восемь результативных передач.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    12.06.2017 12:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 июня 2017, 15:47

      в конечном итоге свалит в Китай )))

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 июня 2017, 15:45

      вроде говорил,что из челси только в атлетико перейдет.... все течет,все меняется..

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 июня 2017, 15:31

      Милан - великий клуб, и поэтому им не надо портить репутацию, подписывая такого грязного игрока! Лучше в атлетико перейди, и рамоса с собой захвати, и будет вся футбольная гниль в одном месте, включая и тренера!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 15:02

      Ни грамма не удивлюсь , если Диего уйдет совершенно в другом направлении !

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 12 июня 2017, 14:30

      жаль конечно

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      Рейтинг: +22

      Igreks 12 июня 2017, 14:24

      Правильно, иди в Милан, будешь Юве забивать и делать больно Конте))))
      просто мысли)

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      Рейтинг: +27

      Igil777 12 июня 2017, 13:24

      Так и скажи, что продался))

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