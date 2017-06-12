Диего Коста: «Атлетико» – хороший вариант, но «Милан» – фантастический клуб»

Форвард «Челси» Диего Коста подчеркнул, что возвращение в «Атлетико» стало бы для него хорошим продолжением карьеры. При этом испанец отметил, что «Милан», которому СМИ приписывают интерес к 28-летнему игроку, – это фантастический клуб с впечатляющей историей.

«Я все еще игрок «Челси», и лондонский клуб должен решить мое будущее. Тогда и посмотрим.

«Атлетико» – хороший вариант, но «Милан» – фантастический клуб с впечатляющей историей», – сказал Коста.

Ранее стало известно, что главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте уведомил Косту, что не нуждается более в его услугах.

В минувшем сезоне нападающий провел 42 встречи, записав на свой счет 22 гола и восемь результативных передач.