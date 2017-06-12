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  • Диего Коста: «Атлетико» – хороший вариант, но «Милан» – фантастический клуб»

Диего Коста: «Атлетико» – хороший вариант, но «Милан» – фантастический клуб»

12 июня 2017, 12:44
7

Форвард «Челси» Диего Коста подчеркнул, что возвращение в «Атлетико» стало бы для него хорошим продолжением карьеры. При этом испанец отметил, что «Милан», которому СМИ приписывают интерес к 28-летнему игроку, – это фантастический клуб с впечатляющей историей.

«Я все еще игрок «Челси», и лондонский клуб должен решить мое будущее. Тогда и посмотрим.

«Атлетико» – хороший вариант, но «Милан» – фантастический клуб с впечатляющей историей», – сказал Коста.

Ранее стало известно, что главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте уведомил Косту, что не нуждается более в его услугах.

В минувшем сезоне нападающий провел 42 встречи, записав на свой счет 22 гола и восемь результативных передач.

Источник: Gianlucadimarzio
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Милан Атлетико Коста Диего
Комментарии (7)
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Igil777
1497263040
Так и скажи, что продался))
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Igreks
1497266641
Правильно, иди в Милан, будешь Юве забивать и делать больно Конте)))) просто мысли)
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Berikosha
1497267053
жаль конечно
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dok66
1497268972
Ни грамма не удивлюсь , если Диего уйдет совершенно в другом направлении !
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diadushka
1497270669
Милан - великий клуб, и поэтому им не надо портить репутацию, подписывая такого грязного игрока! Лучше в атлетико перейди, и рамоса с собой захвати, и будет вся футбольная гниль в одном месте, включая и тренера!!!
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84aivengo
1497271547
вроде говорил,что из челси только в атлетико перейдет.... все течет,все меняется..
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Luis Figo
1497271652
в конечном итоге свалит в Китай )))
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