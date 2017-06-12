Тренер Македонии: «Испания будет фаворитом в матче с Италией»

Главный тренер сборной Македонии Игор Ангелоски отметил второй тайм матча против Испании, в котором его команде удалось забить гол. По словам специалиста, его команда старалась сравнять счет встречи, но ей не хватило немного везения.

«Хочу поздравить Испанию с победой. Конечно, я не могу быть доволен поражением своей команды. В первом тайме мы играли не так, как планировали, потому что слишком уважали соперника. Но вот второй половиной встречи я остался доволен. Здесь мы забили гол, пытались сравнять счет, но не получилось.

Испания и Италия являются одними из лучших команд в мире. Если Италия играет от обороны на контратаках, то Испания старается держать мяч и оказывать давление. Думаю, Испания все же будет фаворитом в предстоящем противостоянии этих команд», – сказал Ангелоски.

Отборочный матч к чемпионату мира-2018 Македония – Испания закончился со счетом 1:2.