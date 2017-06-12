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    Бутчер: «Харта стоит заменить на Батлэнда в сборной Англии»

    Бывший футболист сборной Англии Терри Бутчер отметил, что голкиперу Джо Харту следует уступить место в составе Джеку Батлэнду. По словам Бутчера, Батлэнд заслужил свой шанс после ошибок Харта.

    «Я был очень разочарован голами сборной Шотландии. Джо – большой парень, но не сумел даже перчаткой дотронуться до пущенных мячей. Сейчас хорошая возможность для Джека Батлэнда. Возможно, ему стоит дать шанс», – сказал Бутчер.

    Напомним, в матче против Шотландии Джо Харт пропустил два мяча. Встреча завершилась с ничейным счетом 2:2.

    «Прощай, Джо Харт». Топовые вратари продолжают ошибаться

    Источник: Goal.com

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    12.06.2017 01:11
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