Бутчер: «Харта стоит заменить на Батлэнда в сборной Англии»

Бывший футболист сборной Англии Терри Бутчер отметил, что голкиперу Джо Харту следует уступить место в составе Джеку Батлэнду. По словам Бутчера, Батлэнд заслужил свой шанс после ошибок Харта.

«Я был очень разочарован голами сборной Шотландии. Джо – большой парень, но не сумел даже перчаткой дотронуться до пущенных мячей. Сейчас хорошая возможность для Джека Батлэнда. Возможно, ему стоит дать шанс», – сказал Бутчер.

Напомним, в матче против Шотландии Джо Харт пропустил два мяча. Встреча завершилась с ничейным счетом 2:2.

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