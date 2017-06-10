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    «Прощай, Джо Харт». Топовые вратари продолжают ошибаться


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    Голосов: 11
    10.06.2017 22:40
    Голкипер сборной Англии Джо Харт пропустил два гола со штрафных ударов. Вчера чудовищной оплошностью отметился французский вратарь Уго Льорис. Рассказываем об их удивительных ошибках.

    Шли последние секунды встречи Франции и Швеции. Вратарь французов Уго Льорис пытался начать атаку, но попал под прессинг нападающего. Он пнул мяч в сторону центра поля, где тот нашел ногу шведского футболиста. Мяч после удара из центрального круга по впечатляющей дуге залетел в сетку. Швеция выиграла встречу.

    «Нас подвела ошибка Льориса. Но ее можно допустить, потому что он выручал команду своими сейвами. Будем работать над попаданием в Россию на чемпионат мира», – сказал нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. Льориса по ходу нынешнего сезона называли чуть ли не лучшим вратарем мира. Такие ошибки заставляют задуматься.

    У Джо Харта все еще хуже. Пеп Гвардиола выгнал Харта из «Манчестер Сити». Аренда в «Торино» принесла радость только самому Харту. «Мы не ожидали, что вратарь сборной Англии может допустить столько ошибок», – резюмировал сезон для Харта президент «Торино» Урбано Каиро. В 36 матчах Серии А Харт пропустил 62 мяча. Теперь же им недовольны уже в сборной.

    Англичане создали кучу моментов в матче со сборной Шотландии. Сборная Англии вела с минимальным счетом, когда шотландцы начали феерить со стандартных положений. Английская команда провела пять матчей отборочного турнира без пропущенных мячей. В концовке шестого в воротах Харта побывали сразу два мяча. Оба – со штрафных ударов.

    «Прощай, Джо Харт», – пошла реакция болельщиков в Twitter. Еще они высмеяли кепку вратаря.

    Ли Гриффитс – первый игрок, забивший английской команде по ходу отбора на ЧМ-2018. Он же показал наглядный пример «Ливерпулю», что клубу не стоит торопиться с подписанием нового вратаря. Кариус, Миньоле и вернувшийся из аренды Уорд тоже cпособны пропускать такие голы.

    Удары шотландского нападающего получились точными, но мяч оба раза летел не в самый угол. После игры Харт признал, что это не самая идеальная игра англичан в отборочном турнире. Гол Кейна спас сборную Англии в концовке матча. Но действительно ли так сильно Харт виноват в потере очков?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail
    Рейтинг: 2 Голосов: 11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 19:03

      Ой да ладно Харт харизматичный зажигательный голкипер который действует в воротах эффектно и ярко во многих игровых моментах. но что селебрити зажравшиеся в МС что колхозная защита Торино в общем не везет Джо с клубами. Для меня он классный кипер!

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 сентября 2017, 12:29

      ну Харт всегда славился частыми глупыми ошибками. а Гвардиола ошибся только в подписании Браво, по сути шыло заменил на мыло. да и столько пропустить в серии А, это вообще катастрофа для первого номера сборной. по мне так Хитон надёжнее

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 4 сентября 2017, 07:46

      Харт - фантастический вратарь

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 3 сентября 2017, 22:56

      они же тоже люди.ошибки у всех случаються.

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 1 сентября 2017, 21:20

      Он не топовый. Со времен Питера Шилтона у лаймов нет топовых вратарей. Есть только раскрученные пупсики.

      2
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      Рейтинг: +228

      Nevskij > Drapik 9 октября 2017, 12:44

      Еще Дэвид Симэн был более-менее

      0
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      Рейтинг: +11

      ice_kubik 28 июня 2017, 19:06

      Отлично выполненные штрафные удары.

      1
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 13 июня 2017, 01:38

      на льориса то что гнать?
      нойер тоже с центра поля пропустил

      1
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 12 июня 2017, 18:53

      Отлично выполненные штрафные удары. Тот случай, когда гол-не вина вратаря, а заслуга бьющего. Статья написано исключительно ради раздутия срача.

      4
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      Рейтинг: +582

      lNeTl > JI e x a 12 июня 2017, 20:44

      Согласен,идеально исполненные штрафные,второй из разряда не берущихся

      1
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 12 июня 2017, 14:17

      Он никогда не был топ вратарем, просто очередная раздутая сми звезда и даже эти два штрафных это не ляп, а уровень его игры, просто не смог вытащить

      2
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 11 июня 2017, 22:01

      Харта губит его самолюбие

      0
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