«Прощай, Джо Харт». Топовые вратари продолжают ошибаться

Шли последние секунды встречи Франции и Швеции. Вратарь французов Уго Льорис пытался начать атаку, но попал под прессинг нападающего. Он пнул мяч в сторону центра поля, где тот нашел ногу шведского футболиста. Мяч после удара из центрального круга по впечатляющей дуге залетел в сетку. Швеция выиграла встречу.

«Нас подвела ошибка Льориса. Но ее можно допустить, потому что он выручал команду своими сейвами. Будем работать над попаданием в Россию на чемпионат мира», – сказал нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. Льориса по ходу нынешнего сезона называли чуть ли не лучшим вратарем мира. Такие ошибки заставляют задуматься.

У Джо Харта все еще хуже. Пеп Гвардиола выгнал Харта из «Манчестер Сити». Аренда в «Торино» принесла радость только самому Харту. «Мы не ожидали, что вратарь сборной Англии может допустить столько ошибок», – резюмировал сезон для Харта президент «Торино» Урбано Каиро. В 36 матчах Серии А Харт пропустил 62 мяча. Теперь же им недовольны уже в сборной.

Англичане создали кучу моментов в матче со сборной Шотландии. Сборная Англии вела с минимальным счетом, когда шотландцы начали феерить со стандартных положений. Английская команда провела пять матчей отборочного турнира без пропущенных мячей. В концовке шестого в воротах Харта побывали сразу два мяча. Оба – со штрафных ударов.

«Прощай, Джо Харт», – пошла реакция болельщиков в Twitter. Еще они высмеяли кепку вратаря.

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Ли Гриффитс – первый игрок, забивший английской команде по ходу отбора на ЧМ-2018. Он же показал наглядный пример «Ливерпулю», что клубу не стоит торопиться с подписанием нового вратаря. Кариус, Миньоле и вернувшийся из аренды Уорд тоже cпособны пропускать такие голы.

Удары шотландского нападающего получились точными, но мяч оба раза летел не в самый угол. После игры Харт признал, что это не самая идеальная игра англичан в отборочном турнире. Гол Кейна спас сборную Англии в концовке матча. Но действительно ли так сильно Харт виноват в потере очков?

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