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  • «Прощай, Джо Харт». Топовые вратари продолжают ошибаться

«Прощай, Джо Харт». Топовые вратари продолжают ошибаться

Шли последние секунды встречи Франции и Швеции. Вратарь французов Уго Льорис пытался начать атаку, но попал под прессинг нападающего. Он пнул мяч в сторону центра поля, где тот нашел ногу шведского футболиста. Мяч после удара из центрального круга по впечатляющей дуге залетел в сетку. Швеция выиграла встречу.

«Нас подвела ошибка Льориса. Но ее можно допустить, потому что он выручал команду своими сейвами. Будем работать над попаданием в Россию на чемпионат мира», – сказал нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. Льориса по ходу нынешнего сезона называли чуть ли не лучшим вратарем мира. Такие ошибки заставляют задуматься.

У Джо Харта все еще хуже. Пеп Гвардиола выгнал Харта из «Манчестер Сити». Аренда в «Торино» принесла радость только самому Харту. «Мы не ожидали, что вратарь сборной Англии может допустить столько ошибок», – резюмировал сезон для Харта президент «Торино» Урбано Каиро. В 36 матчах Серии А Харт пропустил 62 мяча. Теперь же им недовольны уже в сборной.

Англичане создали кучу моментов в матче со сборной Шотландии. Сборная Англии вела с минимальным счетом, когда шотландцы начали феерить со стандартных положений. Английская команда провела пять матчей отборочного турнира без пропущенных мячей. В концовке шестого в воротах Харта побывали сразу два мяча. Оба – со штрафных ударов.

«Прощай, Джо Харт», – пошла реакция болельщиков в Twitter. Еще они высмеяли кепку вратаря.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ли Гриффитс – первый игрок, забивший английской команде по ходу отбора на ЧМ-2018. Он же показал наглядный пример «Ливерпулю», что клубу не стоит торопиться с подписанием нового вратаря. Кариус, Миньоле и вернувшийся из аренды Уорд тоже cпособны пропускать такие голы.

Удары шотландского нападающего получились точными, но мяч оба раза летел не в самый угол. После игры Харт признал, что это не самая идеальная игра англичан в отборочном турнире. Гол Кейна спас сборную Англии в концовке матча. Но действительно ли так сильно Харт виноват в потере очков?

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Отборочные матчи к ЧМ. Европа Европа Англия Харт Джо Гриффитс Ли
Комментарии (22)
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Spair0
1497125001
Бухать наверное стал на фоне успеха, англичанам это свойственно!
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insider_retro
1497126671
Классно выполненные штрафные над стенкой... Такие может пропустить любой... Наш Акинфеев то же пропускает всё и вся, да выручает, но статистика у него грустная, особенно его серия....
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dimar
1497134638
В чём тут виноват Харт????? Вы совсем уже из реальности выпадете, когда такие статьи клепаете??
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Константин Сорокин
1497142605
не вижу большой вины Харта в обоих голах. Штрафные выполнены отлично. Да согласен с тем, что нынешние вратари, которые возведены в категорию ТОП очень часто "привозят" и совершают очень много ошибок, но ничего не поделаешь,такое поколение.
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Alemann
1497166533
К опросу вариант 3: он таким и был.
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Тамхар
1497202499
Не гоните на Харта! Отличные удары со штрафных и со стенки нужно еще спросить, почему не подпрыгнули! Льорис - другое дело. Шавковский такой же перл выдал, помнится. Бывает. Хотел как лучше...
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nailvakh
1497266227
Он никогда не был топ вратарем, просто очередная раздутая сми звезда и даже эти два штрафных это не ляп, а уровень его игры, просто не смог вытащить
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JI e x a
1497282815
Отлично выполненные штрафные удары. Тот случай, когда гол-не вина вратаря, а заслуга бьющего. Статья написано исключительно ради раздутия срача.
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Drapik
1504290059
Он не топовый. Со времен Питера Шилтона у лаймов нет топовых вратарей. Есть только раскрученные пупсики.
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dolf666
1504603797
ну Харт всегда славился частыми глупыми ошибками. а Гвардиола ошибся только в подписании Браво, по сути шыло заменил на мыло. да и столько пропустить в серии А, это вообще катастрофа для первого номера сборной. по мне так Хитон надёжнее
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