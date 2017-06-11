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  • Орлов: «Черчесов сказал, что может взять Аршавина в сборную России на ЧМ-2018»

Орлов: «Черчесов сказал, что может взять Аршавина в сборную России на ЧМ-2018»

11 июня 2017, 23:48
30

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может пригласить в национальную команду полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина на домашний чемпионат мира-2018.

Отметим, что последний раз 36-летний хавбек выходил на поле в составе россиян в 2012 году.

«Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нем у Станислава Черчесова. Он сказал: «Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную».

А уж про «Зенит» что говорить… Я бы радовался, если бы его вернули. Но тут многое зависит и от самого Аршавина, хочет ли он этого. Может, он уже подустал. В «Кайрате» он играет очень хорошо, ведущий футболист. Но физические возможности нельзя сравнивать, «Кайрат» и «Зенит» – это разный уровень футбола», – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Кубок конфедераций Россия Кайрат Аршавин Андрей Черчесов Станислав Орлов Геннадий
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1497214647
Ну раз Орлов сказал... Занимался бы дрязгами в "Зените".... Не более...
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Робинзон
1497215669
Орлов беспринципный дед ему по за кем подбирать лишь бы проявиться шёл бы с внуками играть звизда эфиров .
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mialkov
1497215680
Геннадий Сергеевич, да и вам на пенсию пора... Желательно до ЧМ 2018.
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VSt
1497216182
Весело. Если в 2018 году не будет игрока, равного Юрану, Бубнову и Коляну из соседнего двора, то их всех в сборную тоже пригласят. Это же священный принцип любой сборной - приглашать сильнейших :)) А как иначе?
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DIDI 23
1497220003
Ему уже пора привыкать к земле. Ну там Капусту сажать, выращивать баклажаны для начала.
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ИванЯ
1497220630
Черчесов даже Орлова может взять, «Если в 2018 году не будет игрока, равного Орлову, то я возьму его в сборную»
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lekseij2007
1497221118
Геннадий, лечись!
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tank219
1497240440
Опять Орлов. После его позора на передачи у Андронова, показанного на всю страну, любой НОРМАЛЬНЫЙ человек сгорел бы от стыда. Однако стыд - это не про Орлова, ему хоть ссы в глаза, скажет Божья роса. Тут в тему будет старый анекдот про чмо. Жена мужу - вот почему ты такое чмо, выглядишь как чмо, говоришь как чмо, да и в постели ты чмо, на чемпионате мира по чму ты занял бы второе место. Муж - ну если я такое чмо, то почему не первое. Жена - да потому что ты - ЧМО.
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мароко
1497259718
У Карпина медовый месяц закончится к Кубку Конфедераций, его попробуйте взять в сборную вместе с Аршавиным !!! Орлова на ВОРОТА, что бы мозги вправили !!!
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subbotaspartak
1497261091
Понятно, к Аршавину любовь у Орлова, В этом нет ничего такого. Любви все возрасты покорны, Только... ноги не так проворны.
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