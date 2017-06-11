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    Орлов: «Черчесов сказал, что может взять Аршавина в сборную России на ЧМ-2018»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может пригласить в национальную команду полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина на домашний чемпионат мира-2018.

    Отметим, что последний раз 36-летний хавбек выходил на поле в составе россиян в 2012 году.

    «Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нем у Станислава Черчесова. Он сказал: «Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную».

    А уж про «Зенит» что говорить… Я бы радовался, если бы его вернули. Но тут многое зависит и от самого Аршавина, хочет ли он этого. Может, он уже подустал. В «Кайрате» он играет очень хорошо, ведущий футболист. Но физические возможности нельзя сравнивать, «Кайрат» и «Зенит» – это разный уровень футбола», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    11.06.2017 23:48
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +32

      int5 13 июня 2017, 23:46

      Ни хрера себе Гена пробросил

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июня 2017, 12:51

      Понятно, к Аршавину любовь у Орлова,
      В этом нет ничего такого.
      Любви все возрасты покорны,
      Только... ноги не так проворны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      мароко 12 июня 2017, 12:28

      У Карпина медовый месяц закончится к Кубку Конфедераций, его попробуйте взять в сборную вместе с Аршавиным !!! Орлова на ВОРОТА, что бы мозги вправили !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 12 июня 2017, 10:27

      Семака тоже надо и про Семшова не забудьте.

      0
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 12 июня 2017, 10:27


      Орлов не договаривает,- Аршавин согласен,но при условии, что в воротах займет место Черчесов...

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 июня 2017, 08:50

      Разговор был наверное типа : Саламыч, а можешь андрюху в сборную взять?
      -могу. Но не возьму...

      И появился заголовок для статьи...

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 12 июня 2017, 07:07

      Опять Орлов. После его позора на передачи у Андронова, показанного на всю страну, любой НОРМАЛЬНЫЙ человек сгорел бы от стыда. Однако стыд - это не про Орлова, ему хоть ссы в глаза, скажет Божья роса. Тут в тему будет старый анекдот про чмо. Жена мужу - вот почему ты такое чмо, выглядишь как чмо, говоришь как чмо, да и в постели ты чмо, на чемпионате мира по чму ты занял бы второе место. Муж - ну если я такое чмо, то почему не первое. Жена - да потому что ты - ЧМО.

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 12 июня 2017, 01:45

      Геннадий, лечись!

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 12 июня 2017, 01:37

      Черчесов даже Орлова может взять, «Если в 2018 году не будет игрока, равного Орлову, то я возьму его в сборную»

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 12 июня 2017, 01:33

      Годы уже не те.

      0
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