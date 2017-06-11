Орлов: «Черчесов сказал, что может взять Аршавина в сборную России на ЧМ-2018»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может пригласить в национальную команду полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина на домашний чемпионат мира-2018.

Отметим, что последний раз 36-летний хавбек выходил на поле в составе россиян в 2012 году.

«Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нем у Станислава Черчесова. Он сказал: «Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную».

А уж про «Зенит» что говорить… Я бы радовался, если бы его вернули. Но тут многое зависит и от самого Аршавина, хочет ли он этого. Может, он уже подустал. В «Кайрате» он играет очень хорошо, ведущий футболист. Но физические возможности нельзя сравнивать, «Кайрат» и «Зенит» – это разный уровень футбола», – сказал Орлов.