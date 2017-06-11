Отбор на ЧМ-2018. Италия пять раз забила Лихтенштейну, Испания победила Македонию

В матче группового этапа отборочного этапа к чемпионату мира-2018 сборная Италии на своем поле разгромила Лихтенштейн – 5:0.

В других встречах Албания в гостях крупно обыграла Израиль, Испания одержала победу над Македонией.

Таким образом, испанцы и итальянцы делят первую строчку турнирной таблицы, набрав по 16 очков.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 6-й тур

Израиль – Албания – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Садику, 22; 0:2 – Садику, 44; 0:3 – Мемушай, 71.

Италия – Лихтенштейн – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Инсинье, 35; 2:0 – Белотти, 52; 3:0 – Эдер, 74; 4:0 – Бернардески, 83; 5:0 – Габбиадини, 90+1.

Македония – Испания – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Силва, 15; 0:2 – Коста, 27; 1:2 – Ристовски, 66.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)