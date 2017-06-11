Отбор на ЧМ-2018. Италия пять раз забила Лихтенштейну, Испания победила Македонию

В матче группового этапа отборочного этапа к чемпионату мира-2018 сборная Италии на своем поле разгромила Лихтенштейн – 5:0.
В других встречах Албания в гостях крупно обыграла Израиль, Испания одержала победу над Македонией.
Таким образом, испанцы и итальянцы делят первую строчку турнирной таблицы, набрав по 16 очков.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 6-й тур
Голы: 0:1 – Садику, 22; 0:2 – Садику, 44; 0:3 – Мемушай, 71.
Италия – Лихтенштейн – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Инсинье, 35; 2:0 – Белотти, 52; 3:0 – Эдер, 74; 4:0 – Бернардески, 83; 5:0 – Габбиадини, 90+1.
Македония – Испания – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Силва, 15; 0:2 – Коста, 27; 1:2 – Ристовски, 66.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру