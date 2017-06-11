Бышовец: «Сейчас сборная России объединена игровой идеей»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что на данный момент футболисты национальной команды объединены одной идеей.

Напомним, с 17 июня по 2 июля сборная России выступит на домашнем Кубке конфедераций-2017, который будет проходить на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Я был на тренировке Черчесова перед матчем. Сам процесс был направлен на моделирование игры против чилийцев. Пожалуй, это отличалось у того, что происходило у Хиддинка, Капелло и Адвоката. Хотел посмотреть и футболистов, оценить их в тренировочной работе – сразу понял, что не выйдет Джикия. Спросил по окончании тренировки Черчесова, не будет ли переход на четыре защитника.

Но Стас разделяет мое мнение о том, что крайности не нужны. Он последовательно придерживается своих принципов, наигрывая организацию игры в три центральных защитника. И сейчас уже можно говорить о том, что это команда объединена игровой идеей, волей. Сборная умеет держать удар и отыгрываться. Есть вопросы по игровой дисциплине и по классу исполнителей. Мало выполнять тренерскую установку, важно ее творчески дополнять на поле. То, что делал Видаль, что удалось за короткий отрезок Алексису Санчесу.

– Вы сказали, что видна игровая идея. В чем она?

– В выбранной структуре командных действий. Схема с тремя центральными защитниками не нова. Но это не «Ростов», потому что крайние больше нацелены на атаку. Большая роль в построении наступления была у треугольника Глушаков-Зобнин-Головин, который теперь на ходу перестраивается. От них шла очень большая мобильность, система очень высокого уровня работоспособности и серьезного объема работы. Есть вопросы по атаке. У «Ростова» после отбора следовал длинный пас в сторону Азмуна или Бухарова, в сборной все несколько иначе. Это расстановка 3-4-2-1, даже 3-4-3, где Миранчук и Самедов в какой-то степени игроки атаки. Потому что подстраховка флангов в матче с Чили шла больше не за счет них, а за счет Глушакова и Шишкина – справа. И слева – Комбарова и Головина.