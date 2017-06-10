Шотландец Гриффитс – первый игрок, забивший в ворота сборной Англии в отборочном турнире к ЧМ-2018

Встреча сборных Шотландии и Англии в рамках 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 в России завершилась со счетом 2:2. Нападающий «Селтика» Ли Гриффитс поразил ворота Джо Харта на 87-й и 90-й минутах.

Таким образом, 26-летний форвард стал первым игроком, который забил англичанам по ходу отборочного турнира. Предыдущие пять встреч подопечные Гарета Саутгейта провели без пропущенных мячей.

Англия с 14-ю очками лидирует в отборочной группе F. Шотландия с восемью баллами занимает четвертую строчку.