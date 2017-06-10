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    Источник: «Реал» хочет выручить 140 миллионов на продаже Мораты и Хамеса, чтобы купить Мбаппе

    «Бомбардир» писал об интересе «Реала» к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Согласно информации источника, мадридский клуб планирует продать полузащитника Хамеса Родригеса и форварда Альваро Морату (цена на каждого – 70 миллионов евро), чтобы на вырученные средства приобрести 18-летнего француза.

    На обоих футболистов сливочных претендует «Манчестер Юнайтед». Сумма возможного трансфера Мораты в команду Жозе Моуринью оценивается в 73 миллиона евро.

    Мбаппе в минувшем сезоне забил 26 голов и отдал 14 результативных передач в 44-х играх. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 29,75 миллионов евро. Команда Леонарду Жардима выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ювентусу».

    Источник: Twitter

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    10.06.2017 20:31
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