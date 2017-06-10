Источник: «Реал» хочет выручить 140 миллионов на продаже Мораты и Хамеса, чтобы купить Мбаппе

«Бомбардир» писал об интересе «Реала» к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Согласно информации источника, мадридский клуб планирует продать полузащитника Хамеса Родригеса и форварда Альваро Морату (цена на каждого – 70 миллионов евро), чтобы на вырученные средства приобрести 18-летнего француза.

На обоих футболистов сливочных претендует «Манчестер Юнайтед». Сумма возможного трансфера Мораты в команду Жозе Моуринью оценивается в 73 миллиона евро.

Мбаппе в минувшем сезоне забил 26 голов и отдал 14 результативных передач в 44-х играх. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 29,75 миллионов евро. Команда Леонарду Жардима выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ювентусу».