Источник: «МЮ» договорился с «Реалом» о трансфере Мораты, в понедельник испанец прилетит в Манчестер

Испанский журналист Брухула дель Депорте сообщил о договоренности между «МЮ» и «Реалом» по поводу перехода нападающего Альваро Мораты. По данным источника, сумма сделки составит 73 миллиона евро, а 24-летний футболист в понедельник прибудет в Манчестер для прохождения медобследования и подписания контракта.

В минувшем сезоне Мората забил 20 голов и отдал шесть результативных передач в 46-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 40 миллионов евро. По итогам сезона команда Зинедина Зидана стала чемпионом страны и обладателем кубка Лиги чемпионов.