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    Источник: «МЮ» договорился с «Реалом» о трансфере Мораты, в понедельник испанец прилетит в Манчестер

    Испанский журналист Брухула дель Депорте сообщил о договоренности между «МЮ» и «Реалом» по поводу перехода нападающего Альваро Мораты. По данным источника, сумма сделки составит 73 миллиона евро, а 24-летний футболист в понедельник прибудет в Манчестер для прохождения медобследования и подписания контракта.

    В минувшем сезоне Мората забил 20 голов и отдал шесть результативных передач в 46-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 40 миллионов евро. По итогам сезона команда Зинедина Зидана стала чемпионом страны и обладателем кубка Лиги чемпионов.

    Источник: Twitter

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    09.06.2017 22:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 09:56

      Наконец то договорились по сумме

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 июня 2017, 09:19

      Да этобудет усиление ))надеюсьтрансферсостоится

      0
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      Рейтинг: +55

      Vaval 9 июня 2017, 22:50

      Через два сезона выкупят обратно за вдвое большую сумму, а ещё через сезон опять продадут, потому что Бенезема будет все ещё в клубе.

      1
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 9 июня 2017, 22:31

      Хорошее приобретение!!!!

      0
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