Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лев: «Всех звезд сборной Германии Россия сможет увидеть только следующим летом»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 объяснил, почему немецкая команда не привезла на турнир сильнейших игроков.

    Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    «Я могу понять недовольство организаторов Кубка конфедераций из России, но они смогут увидеть всех звезд следующим летом. Те игроки, которые провели очень много матчей в этом сезоне, достигли своего предела.

    Независимо от выступлений на Кубке конфедераций, есть смысл работать с этим составом. Это может помочь нам в следующем году или, может быть, через несколько лет. Однажды Кубок конфедераций станет важным этапом для тех, кто играл на нем», – сказал Лев.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2017 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 14:56

      Нормальный подход . Зачем нагружать лидеров игрой во второстепенном турнире . Лучше посмотреть резерв .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 июня 2017, 14:29

      шайзе..хули..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 14:05

      У фрицев хороший тыл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 10 июня 2017, 11:55

      Прикольно будет, если сборная Германии даже без основного состава выиграет Кубок Конфедерации

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11