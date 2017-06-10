Лев: «Всех звезд сборной Германии Россия сможет увидеть только следующим летом»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 объяснил, почему немецкая команда не привезла на турнир сильнейших игроков.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Я могу понять недовольство организаторов Кубка конфедераций из России, но они смогут увидеть всех звезд следующим летом. Те игроки, которые провели очень много матчей в этом сезоне, достигли своего предела.

Независимо от выступлений на Кубке конфедераций, есть смысл работать с этим составом. Это может помочь нам в следующем году или, может быть, через несколько лет. Однажды Кубок конфедераций станет важным этапом для тех, кто играл на нем», – сказал Лев.