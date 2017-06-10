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    Мутко: «Очень хотели, чтобы Фернандес сыграл за сборную России»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил сожаление тем, что защитник Марио Фернандес не сможет сыграть за сборную России на предстоящем Кубке конфедераций из-за травмы. Напомним, что игрок ЦСКА накануне получил право выступать за российскую команду.

    «Очень хотели, чтобы сыграл Марио Фернандес. Это не значит, что он сразу получил бы место в стартовом составе, но на него определенно рассчитывали. Официального разрешения Фернандесу для выступления за сборную России не нужно. У него вышел срок проживания в России. Теперь никаких специальных бумаг не требуется. Есть регламент, который позволяет ему выступать за сборную России», — сказал Мутко.

    В минувшем сезоне РФПЛ Фернандес провел 30 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2017 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 10 июня 2017, 11:56

      Зачем?Смольников держит уровень за всю оборону,ещё и в атаке фолы собирает,пока Смолов и Самедов непонятно чем занимаются,с этими беспоновыми навесами.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 10 июня 2017, 07:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Натурализовывали, натурализовывали... А в итоге травмы. Типичные кони, вечно у вас все в лазарете, как сборная играет. Специально отмазываете? Особенно Дзагоева. Все что можно пропустил.

      -4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Жентус 10 июня 2017, 10:02

      А ломаный конь, как известно, умертвляется)

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2017, 06:43

      Очень хотели...............но ЦСКА в интересах клуба посчитало иначе.

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