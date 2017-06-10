Мутко: «Очень хотели, чтобы Фернандес сыграл за сборную России»

Президент РФС Виталий Мутко выразил сожаление тем, что защитник Марио Фернандес не сможет сыграть за сборную России на предстоящем Кубке конфедераций из-за травмы. Напомним, что игрок ЦСКА накануне получил право выступать за российскую команду.

«Очень хотели, чтобы сыграл Марио Фернандес. Это не значит, что он сразу получил бы место в стартовом составе, но на него определенно рассчитывали. Официального разрешения Фернандесу для выступления за сборную России не нужно. У него вышел срок проживания в России. Теперь никаких специальных бумаг не требуется. Есть регламент, который позволяет ему выступать за сборную России», — сказал Мутко.

В минувшем сезоне РФПЛ Фернандес провел 30 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.