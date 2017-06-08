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    Фернандес получил право выступать за сборную России

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил право выступать за сборную России. Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    Напомним, 26-летний бразилец, проживший пять лет в России, летом 2016 года получил паспорт гражданина РФ.

    – 6 июня Фернандес уже как пять лет как живет в России.

    – Комитет по статусу игроков уже предоставил бумагу, по которой он может официально выступать за сборную России?

    – Это происходит автоматически. Если бы он сейчас не был прооперирован, то с 6 июня уже имел бы право принимать участие в играх за сборную России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2017 17:48
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 июня 2017, 23:02

      Вот и нашли нового защитника!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 8 июня 2017, 20:49

      Еще 9 надо для хороших результатов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 8 июня 2017, 20:11

      Да пусть молодёжь наша играет.Ничего личного но я против натурализациии

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 8 июня 2017, 20:09

      мда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 8 июня 2017, 20:07

      Спичечные головки .Не дело это.Своих нужно тянуть.А то деньги экономят чиновники готового сразу в сборную и все дела.Нее не пойдёт ,свпоих надо .

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 19:00

      А раньше эту дату 06.06.2017 нельзя было озвучить ? А то в и-нете столько всякой х-неи болтается по поводу Фернандеса !"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > dok66 8 июня 2017, 23:39

      озвучивали, как-то была новость на бомбардире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июня 2017, 18:43

      Наконец то .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 8 июня 2017, 18:33

      Вот это хорошая новость))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      scor-666-009 > Эд1970 9 июня 2017, 06:13

      Cогласен!)) Хочет поскорее посмотреть на его игру в сборной!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      Копытин 8 июня 2017, 18:06

      Да уж получше многих доморощенных инвалидов будет.

      8
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