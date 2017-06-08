Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил право выступать за сборную России. Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Напомним, 26-летний бразилец, проживший пять лет в России, летом 2016 года получил паспорт гражданина РФ.

– 6 июня Фернандес уже как пять лет как живет в России.

– Комитет по статусу игроков уже предоставил бумагу, по которой он может официально выступать за сборную России?

– Это происходит автоматически. Если бы он сейчас не был прооперирован, то с 6 июня уже имел бы право принимать участие в играх за сборную России.