Ван дер Сар поздравил Снейдера с рекордом сборной Голландии по количеству матчей

Полузащитник Уэсли Снейдер вышел в стартовом составе сборной Голландии на матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Люксембурга. Для хавбека матч стал 131-м в цветах национальной команды. Таким образом, он побил рекорд экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара и теперь является самым опытным игроком в истории сборной.

«Рекорды существуют для того, чтобы их били. Горжусь Уэсли Снейдером как игроком, который обновил мое достижение», – написал ван дер Сар в своем твиттере.

Снейдер выступает за «оранье» с апреля 2003 года.