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    Ван дер Сар поздравил Снейдера с рекордом сборной Голландии по количеству матчей

    Полузащитник Уэсли Снейдер вышел в стартовом составе сборной Голландии на матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Люксембурга. Для хавбека матч стал 131-м в цветах национальной команды. Таким образом, он побил рекорд экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара и теперь является самым опытным игроком в истории сборной.

    «Рекорды существуют для того, чтобы их били. Горжусь Уэсли Снейдером как игроком, который обновил мое достижение», – написал ван дер Сар в своем твиттере.

    Снейдер выступает за «оранье» с апреля 2003 года.

    Источник: Twitter

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    09.06.2017 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 июня 2017, 10:08

      От души, дружище! Ждем в России!

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