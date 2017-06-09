Зобнин: «Сборная России пытается играть организованно в обороне, играть на ноль»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, который пропустит Кубок конфедераций из-за травмы коленных связок, поделился мнением об игре национальной команды. Напомним, сегодня россияне встретятся со сборной Чили.

«Прагматична ли нынешняя сборная России? Я не могу сравнивать команды. Если говорить о нынешнем составе, то мы пытаемся более организовано играть в обороне, играть на ноль. На каждой тренировке наигрывали связки. А впереди у нас сильные нападающие, которые должны решать моменты. В каждой встрече возникают возможности, которые нужно реализовывать», – сказал Зобнин в эфире программы «Все на футбол».

«Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией матча Россия – Чили.