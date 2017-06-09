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    Зобнин: «Сборная России пытается играть организованно в обороне, играть на ноль»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, который пропустит Кубок конфедераций из-за травмы коленных связок, поделился мнением об игре национальной команды. Напомним, сегодня россияне встретятся со сборной Чили.

    «Прагматична ли нынешняя сборная России? Я не могу сравнивать команды. Если говорить о нынешнем составе, то мы пытаемся более организовано играть в обороне, играть на ноль. На каждой тренировке наигрывали связки. А впереди у нас сильные нападающие, которые должны решать моменты. В каждой встрече возникают возможности, которые нужно реализовывать», – сказал Зобнин в эфире программы «Все на футбол».

    «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией матча Россия – Чили.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 18:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 июня 2017, 21:15

      Нападение слабовато - явно боятся взять игру на себя... Получил мяч - и ждёт, кто прибежит на помощь. Палка-выручалка, как и предполагалось, - стандарт.Удачи, Сборная России! С ув.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 июня 2017, 21:05

      правильно говорит

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 июня 2017, 18:57

      Зоба,они с тобой..
      они уже рядом..
      беги.

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 9 июня 2017, 18:51

      так бы играли на чемпионатах, как в товарищеских матчах

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