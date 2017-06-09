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    Шишкин, Смольников и Миранчук – в стартовом составе сборной России на матч против Чили

    Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Чили. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 19:00 по местному времени.

    Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Шишкин, Комбаров, Самедов, Смольников, Глушаков, Головин, Миранчук, Смолов.

    Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.

    Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Босежур, Эрнандес, Арангис, Видаль, Фуэнсалида, Варгас, Родригес.

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    Источник: Twitter

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    09.06.2017 18:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +239

      Михас007 9 июня 2017, 19:06

      главное не опозорится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 18:27

      Игра конкретно от обороны . Игра на 0-0 ? Ну не знаю ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > dok66 9 июня 2017, 18:43

      ну смолов на мастерстве закатит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      hsn852 9 июня 2017, 18:15

      Одни защитники в составе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2017, 18:12

      А почему Габулова и Гилерме не ставит в ворота для проверки их состоятельности?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      e5sliniye 9 июня 2017, 18:04

      наши в меншистве начинают 10 человек

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > e5sliniye 9 июня 2017, 18:10

      Фору дают чилийцам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > vladimir-7 9 июня 2017, 18:21

      ...счёт пока 1:0 в пользу чилийцев,они забили гол нам( СССР) в пустые ворота и мы не прошли на чемпионат Мира. Надо отдать должок,лично я надеюсь!!!

      1
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