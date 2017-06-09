Шишкин, Смольников и Миранчук – в стартовом составе сборной России на матч против Чили

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Чили. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 19:00 по местному времени.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Шишкин, Комбаров, Самедов, Смольников, Глушаков, Головин, Миранчук, Смолов.

Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.

Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Босежур, Эрнандес, Арангис, Видаль, Фуэнсалида, Варгас, Родригес.

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