Романцев: «Нужно посмотреть, как будет играть сборная России, когда не является фаворитом»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от контрольного матча национальной команды против сборной Чили. Напомним, эта товарищеская встреча станет последней для россиян перед Кубком конфедераций.

«У чилийцев совершенно другая манера игры, нежели у венгров. Хорошо, что мы играем с разноплановыми командами, потому что на чемпионате мира может быть все, что угодно. У чилийцев отличный состав, и мы не будем в этом матче фаворитами, поэтому надо посмотреть, как мы играем в такой ситуации», – сказал специалист.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.