Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Нужно посмотреть, как будет играть сборная России, когда не является фаворитом»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от контрольного матча национальной команды против сборной Чили. Напомним, эта товарищеская встреча станет последней для россиян перед Кубком конфедераций.

    «У чилийцев совершенно другая манера игры, нежели у венгров. Хорошо, что мы играем с разноплановыми командами, потому что на чемпионате мира может быть все, что угодно. У чилийцев отличный состав, и мы не будем в этом матче фаворитами, поэтому надо посмотреть, как мы играем в такой ситуации», – сказал специалист.

    Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2017 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +107

      Joker 555 10 июня 2017, 15:48

      Я просто не смотрю эти матчи. Фигли смотреть гонку с участием БМВ и Лады.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 июня 2017, 18:14

      как-как, 0:3-0:2, уже смотрели несколько раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 июня 2017, 16:25

      А когда это сборная России была фаворитом?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11