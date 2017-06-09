Ловчев: «Заменить Зобнина в сборной России должен Ерохин»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто должен заменить в составе сборной России травмированного полузащитника Романа Зобнина. По мнению Ловчева, место в стартовом составе должен занять Александр Ерохин.

«Если брать основной состав, то Ерохин должен заменить Зобнина. Тарасов? Он более оборонительный игрок, разрушитель, а нам сейчас нужен более атакующий, разыгрывающий футболист. Почему я за Ерохина? Ведь есть еще Полоз с Бухаровым. Это сыгранная ростовская тройка. Если Ерохин выйдет в основе, Головин опустится немного назад.

Только бы тренерский штаб сборной не испугался чилийцев и не сделал ставку на оборону. Тогда в основе может появиться разрушитель Тарасов. Но после 3:0 с венграми сборная имеет полное право сыграть в атакующий футбол», – сказал Ловчев.

Матч Россия – Чили начнется в 19:00 по московскому времени.