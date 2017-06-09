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    Ловчев: «Заменить Зобнина в сборной России должен Ерохин»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто должен заменить в составе сборной России травмированного полузащитника Романа Зобнина. По мнению Ловчева, место в стартовом составе должен занять Александр Ерохин.

    «Если брать основной состав, то Ерохин должен заменить Зобнина. Тарасов? Он более оборонительный игрок, разрушитель, а нам сейчас нужен более атакующий, разыгрывающий футболист. Почему я за Ерохина? Ведь есть еще Полоз с Бухаровым. Это сыгранная ростовская тройка. Если Ерохин выйдет в основе, Головин опустится немного назад.

    Только бы тренерский штаб сборной не испугался чилийцев и не сделал ставку на оборону. Тогда в основе может появиться разрушитель Тарасов. Но после 3:0 с венграми сборная имеет полное право сыграть в атакующий футбол», – сказал Ловчев.

    Матч Россия – Чили начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.06.2017 01:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 14:09

      Ерохин хороший игрок, но другого плана, чем Зоба.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 09:50

      Право то сыграть имеют . Вопрос - смогут ли ? Чили - это не Венгрия.

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 9 июня 2017, 08:46

      Ерохина в состав вместе с Полозом и Бухаровым, тогда будет толк и от Ерохина и от партнеров,в Ростове связка уже давно наиграна...
      Моё мнение!!)

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 9 июня 2017, 06:39

      Зобнина заменить невозможно!!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 июня 2017, 05:23

      Вполне достойная замена!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июня 2017, 05:21

      Ерохин хороший полузащитник....главное чтобы была сыгранность с игроками))

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 04:47

      Из такого количества запасных (а это практически весь список) можно и замену подобрать

      1
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      Рейтинг: +185

      Shinra 9 июня 2017, 03:18

      Тут должна быть шутка про Ерохина и Сычёва.

      0
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 9 июня 2017, 03:06

      Ну если мы будем ещё одну неделю голову ломать-кем заменить "незаменимого" Зобнина , который и 10 матчей за сборную не сыграл - то может и вообще не стоит участвовать в этом турнире???

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 июня 2017, 02:26

      Из НФЛ-го Ростова надо побольше взять пеших футболеров.

      -3
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