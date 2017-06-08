Главный тренер сборной Чили: «Россия – сильная команда, где каждый футболист силен индивидуально»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассказал о состоянии своих подопечных накануне товарищеского матча с командой России.

Напомним, встреча пройдет в пятницу на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я доволен тем, в какой форме находится команда, всеми футболистами. Большинству игроков пришлось тяжело из-за количества матчей в чемпионатах и травм, но мы смогли дать им несколько дней отдыха. Тренироваться начали по плану, и у нас еще есть время на подготовку. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться и мы сохраним физическую форму и настрой.

Что касается Клаудио Браво, у него была сложная травма, которую он получил в Англии, но восстановление проходит хорошо. Мы всегда на связи с медиками. Если все будет нормально, то мы сможем его увидеть.

Алексис Санчес прилетел только сегодня, я с ним еще не говорил. Он будет на тренировке – пообщаемся. Для него это тоже был тяжелый чемпионат без отдыха, а игра с Россией уже завтра. Посмотрим, что будет. Санчес показал большой палец на вопрос, сыграет ли он против России? Не успел его увидеть даже во время полдника. Футболисты сборной Чили всегда хотят играть, я тоже этого хочу. Но буду максимально рациональным, чтобы принять правильное решение, когда и сколько он будет играть.

Результат важен всегда, вне зависимости от статуса матча. Все тренеры оценивают себя через призму счета. Тем более это и подготовка к Кубку конфедераций, так как Россия тоже участник этого турнира. Она захочет доказать, что может играть с лучшими сборными мира.

Сборную России разбирали, тем более что она играла совсем недавно. Это сильная команда, которая отличается мощью и физическими данными, где каждый футболист силен индивидуально. Не хотим никого выделять, но для себя знаем, на кого из игроков стоит обратить внимание», – сказал Пицци.