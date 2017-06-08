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    Главный тренер сборной Чили: «Россия – сильная команда, где каждый футболист силен индивидуально»

    Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассказал о состоянии своих подопечных накануне товарищеского матча с командой России.

    Напомним, встреча пройдет в пятницу на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Я доволен тем, в какой форме находится команда, всеми футболистами. Большинству игроков пришлось тяжело из-за количества матчей в чемпионатах и травм, но мы смогли дать им несколько дней отдыха. Тренироваться начали по плану, и у нас еще есть время на подготовку. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться и мы сохраним физическую форму и настрой.

    Что касается Клаудио Браво, у него была сложная травма, которую он получил в Англии, но восстановление проходит хорошо. Мы всегда на связи с медиками. Если все будет нормально, то мы сможем его увидеть.

    Алексис Санчес прилетел только сегодня, я с ним еще не говорил. Он будет на тренировке – пообщаемся. Для него это тоже был тяжелый чемпионат без отдыха, а игра с Россией уже завтра. Посмотрим, что будет. Санчес показал большой палец на вопрос, сыграет ли он против России? Не успел его увидеть даже во время полдника. Футболисты сборной Чили всегда хотят играть, я тоже этого хочу. Но буду максимально рациональным, чтобы принять правильное решение, когда и сколько он будет играть.

    Результат важен всегда, вне зависимости от статуса матча. Все тренеры оценивают себя через призму счета. Тем более это и подготовка к Кубку конфедераций, так как Россия тоже участник этого турнира. Она захочет доказать, что может играть с лучшими сборными мира.

    Сборную России разбирали, тем более что она играла совсем недавно. Это сильная команда, которая отличается мощью и физическими данными, где каждый футболист силен индивидуально. Не хотим никого выделять, но для себя знаем, на кого из игроков стоит обратить внимание», – сказал Пицци.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2017 23:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 9 июня 2017, 08:23

      Обычные реверансы)Сегодня станет более-менее понятно,что Черчесов слепил,хотя я в его тренерский талант не верю

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 июня 2017, 07:47

      Это Чили -супер команда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      tigilclub 9 июня 2017, 07:46

      Он просто вежливо ответил скрестив пальцы. А сам за кулисами:......."Вот это я ляпнул!)))"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 июня 2017, 07:06

      А мы и не знали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 9 июня 2017, 06:56

      Он точно про сборную России говорит?Он точно про ту самую страну думает?Не про СССР ли случаем?)))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июня 2017, 05:24

      Хороший очередной экзамен для наших....удачи ребята не робейте!!!

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 04:58

      Конечно здоровы индивидуально, Головин подтягивается 14 раз!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Дядя Серёжа 9 июня 2017, 08:13

      Это было смешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 июня 2017, 04:10

      с Чили будет видно чего стоим если у них основа на поле выйдет а то как немцы пацанов выставят но и то не факт что победим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      GSKA1974 9 июня 2017, 04:03

      Выиграют в один мяч наши.Мой прогноз

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 9 июня 2017, 00:52

      продуют наши

      2
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