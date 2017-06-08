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  • Главный тренер сборной Чили: «Россия – сильная команда, где каждый футболист силен индивидуально»

Главный тренер сборной Чили: «Россия – сильная команда, где каждый футболист силен индивидуально»

8 июня 2017, 23:27
20

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассказал о состоянии своих подопечных накануне товарищеского матча с командой России.

Напомним, встреча пройдет в пятницу на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я доволен тем, в какой форме находится команда, всеми футболистами. Большинству игроков пришлось тяжело из-за количества матчей в чемпионатах и травм, но мы смогли дать им несколько дней отдыха. Тренироваться начали по плану, и у нас еще есть время на подготовку. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться и мы сохраним физическую форму и настрой.

Что касается Клаудио Браво, у него была сложная травма, которую он получил в Англии, но восстановление проходит хорошо. Мы всегда на связи с медиками. Если все будет нормально, то мы сможем его увидеть.

Алексис Санчес прилетел только сегодня, я с ним еще не говорил. Он будет на тренировке – пообщаемся. Для него это тоже был тяжелый чемпионат без отдыха, а игра с Россией уже завтра. Посмотрим, что будет. Санчес показал большой палец на вопрос, сыграет ли он против России? Не успел его увидеть даже во время полдника. Футболисты сборной Чили всегда хотят играть, я тоже этого хочу. Но буду максимально рациональным, чтобы принять правильное решение, когда и сколько он будет играть.

Результат важен всегда, вне зависимости от статуса матча. Все тренеры оценивают себя через призму счета. Тем более это и подготовка к Кубку конфедераций, так как Россия тоже участник этого турнира. Она захочет доказать, что может играть с лучшими сборными мира.

Сборную России разбирали, тем более что она играла совсем недавно. Это сильная команда, которая отличается мощью и физическими данными, где каждый футболист силен индивидуально. Не хотим никого выделять, но для себя знаем, на кого из игроков стоит обратить внимание», – сказал Пицци.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Чили Россия Санчес Алексис Браво Клаудио Пицци Хуан Антонио
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Nerlinger
1496954042
Был один сильный, вернее крепкий как Дуб. И того не взяли...
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vladik12
1496955493
Пицци хоть один матч сборной России видел вообще?
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mialkov
1496956278
Последний абзац - обычный комплимент, к сожалению...
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DIDI 23
1496958694
Удачи сборной России!
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GeorgeXIII
1496958771
продуют наши
Ответить
Дядя Серёжа
1496973531
Конечно здоровы индивидуально, Головин подтягивается 14 раз!
Ответить
a-rakhmatov
1496975047
Хороший очередной экзамен для наших....удачи ребята не робейте!!!
Ответить
DUMOH
1496980582
Он точно про сборную России говорит?Он точно про ту самую страну думает?Не про СССР ли случаем?)))))))
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tigilclub
1496983618
Он просто вежливо ответил скрестив пальцы. А сам за кулисами:......."Вот это я ляпнул!)))"
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Sanches 1204
1496985819
Обычные реверансы)Сегодня станет более-менее понятно,что Черчесов слепил,хотя я в его тренерский талант не верю
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