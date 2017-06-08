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    Новая Зеландия объявила окончательный состав на Кубок конфедераций

    Объявлен состав сборной Новой Зеландии на Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в России. Полный список футболистов выглядит следующим образом:

    Вратари: Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Стефан Маринович («Унтерхахинг»), Тамати Уильямс («Валвейк»);

    Защитники: Томми Смит («Ипсвич Таун»), Сэм Бразертон («Сандерленд»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс»), Михаэл Боксолл («Суперспорт Юнайтед»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс»), Темистоклис Цимополутос («Яннина»), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Феникс»), Деклан Винне («Ванкувер») Дэн Ингем («Брисбен Роар»);

    Полузащитники: Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Билл Туилома («Марсель»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»);

    Нападающие: Монти Марк Паттерсон («Ипсвич Таун»), Шейн Смелц («Борнео»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»), Коста Барбарусес (без команды).

    Стоит отметить, что первый матч на турнире сборная Новой Зеландии проведет 17 июня против России.

    Источник: Twitter

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    08.06.2017 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 8 июня 2017, 11:23

      Помнится сборная Новой Зеландии так и не проиграла ни одного матча на ЧМ-2010, сведя их всех к ничейному результату! Шейн Смелтц точно забивал на том Мундиале и был лидером атак...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 июня 2017, 10:27

      прям сборная Англии...2

      -1
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