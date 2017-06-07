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  • Гончаренко: «У Витиньо есть цель: он хочет играть в топ-клубе, в ведущих чемпионатах»

Гончаренко: «У Витиньо есть цель: он хочет играть в топ-клубе, в ведущих чемпионатах»

7 июня 2017, 09:15
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как при нем поменялся нападающий Витиньо.

«С Витиньо мы общались много, часто и рутинно. При этом я чувствовал от него отдачу, не было никаких барьеров, которые часто возникают при разговорах с футболистами. Витиньо понял, что футбол в Бразилии – это одно, в Европе – другое, в России – третье, и если он будет надеяться только на свое мастерство, то ничего не произойдет.

Кроме того, нужно было устранить еще одну проблему: дело в том, что команда воспринимала его еще как старого Витиньо и поначалу постоянно «подпихивала». Мы поговорили с нашими лидерами, Игнашевичем, Акинфеевым, Васей и Лехой, Понтусом и попросили: «Давайте пока перестанем пихать, посмотрим».

Мы объяснили и Витиньо, что нужно быть сильным и терпеть, иначе сильным футболистом не стать. Тем не менее, команда увидела, что у него есть исполнительское мастерство, желание работать на коллектив. Тут же команда начала Витиньо поддерживать. Через какое-то время ко мне подходит Вася – он после Понтуса был первым, кто его «съедал» на поле – и говорит: «Витиньо другим стал!» Бразильца вообще очень важно окружить теплом: будь то Витиньо, Марио или Вагнер.

Затем мы уже начали говорить с ним о тактике. Поначалу я использовал Витиньо только как центрального нападающего, но уже позднее, если требовалось усилить нападение, он играл и в тройке опорников. Высокий уровень его тактической выучки и подготовки позволяет ему играть почти на любой позиции в атаке. Оригинальный дриблинг, бьет с двух ног, умеет поймать защитника на финте – сильный футболист. Очень важно, что у Витиньо есть цель: он хочет играть в топ-клубе, в ведущих чемпионатах, – это ключевой фактор, когда строишь амбициозную команду», – сказал Гончаренко.

В прошедшем сезоне 23-летний бразилец провел в российской Премьер-лиге 13 матчей, забив в них шесть голов и оформив четыре результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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kara-mba
1496817208
Так держать!!!
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ProstoPolzovatel
1496818878
Когда он отъезжал в Бразилию после своего первого захода в ЦСКА, многие писали о новом провальном трансфере скаутской службы армейцев...о Витиньо можно много говорить, что ещё сыроват, что иногда заигрывается, но его игра и вклад в игру ЦСКА в прошедшем сезоне требует как минимум слово "провальный" зачеркнуть жирной линией...
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bset
1496826413
Какой же крутой психолог Ганчаренко. Обычный тренер, когда кто-то играет плохо, сажает просто в запас и просит купить другого игрока. А он мало того, что пообщался с ним, так еще и с другими игроками по поводу него пообщался. Надеюсь, у нас он задержится надолго... А денег на такого тренера жалеть не стоит.
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СашкаГуров
1496830986
Витька молодец!!!
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Эд1970
1496834972
Гончаренко не боится доверять молодежи в отличии от Слуцкого.Хотя Слуцкого мне упрекать не вчем люди все разные.
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chempion_cska
1496841452
Витиньо большой мастер футбола, он прогрессирует.
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