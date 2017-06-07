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    Радченко понравилась игра Смолова с Бухаровым в паре

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Радченко считает, что в прошедшем товарищеском матче со сборной Венгрии отлично сыграли в паре Федор Смолов и Александр Бухаров, который заменил травмированного Артема Дзюбу. Напомним, что встреча завершилась со счетом 3:0.

    – Теперь в паре со Смоловым наигрывается Бухаров.

    – Честно говоря, думал, с венграми в основе появится Полоз. Все-таки Дмитрий больше подходит на роль второго нападающего, привык действовать из глубины. А Черчесов рискнул, выставил двух центрфорвардов. Смолов и Бухаров прекрасно дополняли друг друга, держали защитников в напряжении, прессинговали.

    – Зато Полоз вышел во втором тайме – и забил.

    – Схема 5-3-2 ему знакома по «Ростову», так что органично влился в игру. Парень техничный, скоростной. А за гол должен сказать спасибо Миранчуку, который выдал отличный пас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 07:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июня 2017, 08:53

      в паре? а была ли пара не заметил ни одного действия между ними в паре,а Радченко увидел Бухарова вообще не могу терпеть какой то балеринообразный игрок ему бы в балет и вообще у нас в стране один нап на всю Рсею это Смолов но в Кораснодаре он пропадет ему срочно надо рвать в Бундеслигу или серию А

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 июня 2017, 08:33

      Смолов - красивый гол!!!

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