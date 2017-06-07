Радченко понравилась игра Смолова с Бухаровым в паре

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Радченко считает, что в прошедшем товарищеском матче со сборной Венгрии отлично сыграли в паре Федор Смолов и Александр Бухаров, который заменил травмированного Артема Дзюбу. Напомним, что встреча завершилась со счетом 3:0.

– Теперь в паре со Смоловым наигрывается Бухаров.

– Честно говоря, думал, с венграми в основе появится Полоз. Все-таки Дмитрий больше подходит на роль второго нападающего, привык действовать из глубины. А Черчесов рискнул, выставил двух центрфорвардов. Смолов и Бухаров прекрасно дополняли друг друга, держали защитников в напряжении, прессинговали.

– Зато Полоз вышел во втором тайме – и забил.

– Схема 5-3-2 ему знакома по «Ростову», так что органично влился в игру. Парень техничный, скоростной. А за гол должен сказать спасибо Миранчуку, который выдал отличный пас.