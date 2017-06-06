Шавло считает, что Зобнина в сборной России может заменить Ерохин

Экс-полузащитник «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу сборной России над Венгрией (3:0) в контрольном матче, а также назвал игрока, способного, по его мнению, заменить в национальной команде хавбека Романа Зобнина, получившего серьезную травму колена и выбывшего по предварительным данным на несколько месяцев.

«Итоги игры с венграми как положительные, так и отрицательные. Наша команда подготовилась физически очень неплохо. Движение было хорошим, ребята прессинговали даже в конце второго тайма. Чувствуется ответственность. Футболисты сражались друг за друга, не щадили себя, доказывали, что достойны выступления в сборной. Что касается дисциплины на поле, не всегда она присутствовала. Иногда были заметны подсказки и негодование Черчесова. Но это первая игра после сборов, носившая втягивающий характер. Может, не все проходит гладко, но на этом фундаменте можно развивать команду дальше.

Что касается негативных моментов, надо сказать о травме Романа Зобнина. Всегда очень обидно получать повреждения в таких ситуациях. Я сразу вспоминаю 1982 год, чемпионат мира, к которому мы тогда готовились, и Вагиз Хидиятуллин получил травму в игре двух составов сборной. Зобнин всегда полностью отдается игре, он никогда не станет убирать ногу. Немного подвело поле, опорная нога «поехала», вывернувшись во внутреннюю часть.

Это несчастный случай, ведь грубого приема со стороны соперника не было. Возможно, сказалась усталость. Читаю, болельщики в интернете пишут, какая, мол, усталость, он провел в сезоне тридцать матчей. Но вы посмотрите на его работу в каждой игре, на то, как он отдается. Могло сказаться и недовосстановление. Координация немного нарушена, и Роман мог ногу не так поставить. Но это только предположение.

Кем заменить Зобнина в сборной? Ерохин неплохо вышел. Думаю, он и является одним из главных кандидатов на замену Роману. Это футболист такого же склада. Тарасов – игрок центра поля, на фланге ему будет тяжело», – сказал Шавло.