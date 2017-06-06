Черчесов заявил, что Нойштедтер, Семенов и Беленов с большой долей вероятности не войдут в окончательную заявку

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против Венгрии (3:0), а также рассказал об окончательной заявке на Кубок конфедераций.

– Нойштедтер, Семенов и Беленов не попали в заявку на матч. Логично предположить, что именно они не попадут в заявку из 23-х игроков, которую опубликуете 7 июня. И почему вы не включили Комбарова – из-за травмы, о которой вы говорили перед игрой?

– Сегодня в заявку можно было включить только 23 игрока. Я вызвал и объяснил им. Вероятность того, что они не попадут, большая. Но заявки продолжаются – видите, у Зобнина травма... Так что вопрос, по сути, открыт до 17 июня. Что касается Комбарова, мы не хотели рисковать. Если не готов на 100 процентов, зачем включать в заявку. Вчера и сегодня болевых ощущений он не испытывал. Стараемся минимизировать риск. В матче с Чили Комбаров свой шанс получит.