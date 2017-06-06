Мутко: «Травма Зобнина – большая беда для сборной России»

Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о повреждении полузащитника сборной России Романа Зобнина. Напомним, у игрока подозрение на растяжение связок коленного сустава.

«Травма Зобнина – большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная. Посмотрим», – сказал функционер.