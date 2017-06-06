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Мутко: «Травма Зобнина – большая беда для сборной России»

6 июня 2017, 00:21
10

Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о повреждении полузащитника сборной России Романа Зобнина. Напомним, у игрока подозрение на растяжение связок коленного сустава.

«Травма Зобнина – большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная. Посмотрим», – сказал функционер.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Венгрия Зобнин Роман Мутко Виталий
Комментарии (10)
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Зенит*SPB
1496698779
Ээээх... не панос так золотуха((( скорейшего выздоровления, а лучше конечно, что бы ни чего серьёзного!!!
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stream15
1496704925
Большая беда - это зобнины в нашем футболе и мутко тоже.
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Робинзон
1496705941
Господь с заглавной пишется .
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Аид666
1496714616
Глава РФС - большая беда для сборной России...
Ответить
Дядя Серёжа
1496714748
Ну давайте доктора.
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Диктор
1496720548
Да если что это будет беда для сборной.По сравнению с потерей деревянного-это будет просто трагедия.
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Алексей Гозиас
1496725832
Удачи челу.
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slavа0508
1496754459
Здоровья Роману,,,и жду чуда что вернётся на прежний уровень,,,хотя парень рос в этом году и хотелось не просто возвращения на прежний уровень но и выше,,,,но травма очень противная
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