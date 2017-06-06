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    Мутко: «Травма Зобнина – большая беда для сборной России»

    Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о повреждении полузащитника сборной России Романа Зобнина. Напомним, у игрока подозрение на растяжение связок коленного сустава.

    «Травма Зобнина – большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная. Посмотрим», – сказал функционер.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2017 00:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 6 июня 2017, 16:07

      Здоровья Роману,,,и жду чуда что вернётся на прежний уровень,,,хотя парень рос в этом году и хотелось не просто возвращения на прежний уровень но и выше,,,,но травма очень противная

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 6 июня 2017, 08:10

      Удачи челу.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2017, 06:42

      Да если что это будет беда для сборной.По сравнению с потерей деревянного-это будет просто трагедия.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Диктор 6 июня 2017, 08:38

      Трагедией это станет для нас!!!

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 05:05

      Ну давайте доктора.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 июня 2017, 05:03

      Глава РФС - большая беда для сборной России...

      4
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 июня 2017, 02:39

      Господь
      с заглавной пишется
      .

      3
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      Рейтинг: -45

      stream15 6 июня 2017, 02:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Большая беда - это зобнины в нашем футболе и мутко тоже.

      -6
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 6 июня 2017, 00:39

      Ээээх... не панос так золотуха((( скорейшего выздоровления, а лучше конечно, что бы ни чего серьёзного!!!

      2
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