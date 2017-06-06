Черчесов: «Зобнин? Колено чуть-чуть опухло. Не хотелось бы опережать события»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча против Венгрии (3:0) рассказал о состоянии травмированного Романа Зобнина. Напомним, игрок был заменен в первом тайме из-за проблем с коленом.

– Что с Зобниным?

– Мне не хотелось бы опережать события. Колено чуть-чуть опухло. Болит. Завтра сделаем медобследование и будем точно знать.

– Удовлетворила игра Ерохина на месте Зобнина?

– Во-первых, Ерохин уже играл в основном составе. Каждый, кто вышел – и Полоз, и Миранчук, и Тарасов, и Смольников – вышли и свою партию сыграли. Не хотелось бы кого-то выделять. Были определенные оплошности, но мы их разберем в рабочем порядке.

– Замена Джикии – перестраховка или у него повреждение?

– У Георгия небольшой ушиб. Но даже если бы его не было, мы планировали выпустить Шишкина минут на 15-20. Времени у нас нет – по возможности надо все опробовать.