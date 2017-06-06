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    Черчесов: «Зобнин? Колено чуть-чуть опухло. Не хотелось бы опережать события»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча против Венгрии (3:0) рассказал о состоянии травмированного Романа Зобнина. Напомним, игрок был заменен в первом тайме из-за проблем с коленом.

    – Что с Зобниным?

    – Мне не хотелось бы опережать события. Колено чуть-чуть опухло. Болит. Завтра сделаем медобследование и будем точно знать.

    – Удовлетворила игра Ерохина на месте Зобнина?

    – Во-первых, Ерохин уже играл в основном составе. Каждый, кто вышел – и Полоз, и Миранчук, и Тарасов, и Смольников – вышли и свою партию сыграли. Не хотелось бы кого-то выделять. Были определенные оплошности, но мы их разберем в рабочем порядке.

    – Замена Джикии – перестраховка или у него повреждение?

    – У Георгия небольшой ушиб. Но даже если бы его не было, мы планировали выпустить Шишкина минут на 15-20. Времени у нас нет – по возможности надо все опробовать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 00:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 6 июня 2017, 00:42

      Дай бог, чтобы обошлось.

      6
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 6 июня 2017, 00:26

      Здоровья Зобнину

      8
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