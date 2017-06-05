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    Романцев: «С нетерпением жду матч Россия – Венгрия»

    Известный российский специалист Олег Романцев поделился ожиданиями от контрольного матча сборной России против Венгрии. По словам тренера, он с нетерпением ждем данной встречи.

    «Я с нетерпением жду этот матч, потому что он для меня как специалиста будет достаточно информативным. Для всех болельщиков это обычный матч, в котором выиграем – отлично, ничья – хорошо, проиграем – плохо, но для меня, даже если проиграем, он может быть хорошим. Нужно узнать, кого взял Станислав Саламович, как он их использует, и какие перспективы у этой команды – все это я сегодня должен увидеть», – сказал Романцев.

    Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    05.06.2017 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июня 2017, 21:30

      Не только ВЫ,Олег Иванович в ожидании ))

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