Романцев: «С нетерпением жду матч Россия – Венгрия»

Известный российский специалист Олег Романцев поделился ожиданиями от контрольного матча сборной России против Венгрии. По словам тренера, он с нетерпением ждем данной встречи.

«Я с нетерпением жду этот матч, потому что он для меня как специалиста будет достаточно информативным. Для всех болельщиков это обычный матч, в котором выиграем – отлично, ничья – хорошо, проиграем – плохо, но для меня, даже если проиграем, он может быть хорошим. Нужно узнать, кого взял Станислав Саламович, как он их использует, и какие перспективы у этой команды – все это я сегодня должен увидеть», – сказал Романцев.

Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.