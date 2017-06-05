Бубнов: «Сборная России сыграла достаточно матчей, а философии футбола, в который мы будем играть, так и нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в преддверии Кубка конфедераций. Напомним, сегодня российская команда проведет контрольный матч против Венгрии.

«Я не знаю как у болельщиков, но у специалистов товарищеские матчи сборной России вызывают интерес. Мы смотрим и сравниваем, как команда прибавляет или наоборот. Смотрим, как Черчесов определяется с составом, оцениваем структуру и возможности этой команды.

Кубок конфедераций – это генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Поэтому здесь очень важно определить, в каком состоянии и на каком уровне сейчас находится наша сборная. К сожалению, сейчас вовсе не просматривается костяк команды. Также не видно и концепции игры. Сыграно уже достаточно много матчей, а философии футбола, в который мы будем играть, так и нет», – сказал Бубнов.

Матч Венгрия – Россия начнется в 21:30 по московскому времени.