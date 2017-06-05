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    Бубнов: «Сборная России сыграла достаточно матчей, а философии футбола, в который мы будем играть, так и нет»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в преддверии Кубка конфедераций. Напомним, сегодня российская команда проведет контрольный матч против Венгрии.

    «Я не знаю как у болельщиков, но у специалистов товарищеские матчи сборной России вызывают интерес. Мы смотрим и сравниваем, как команда прибавляет или наоборот. Смотрим, как Черчесов определяется с составом, оцениваем структуру и возможности этой команды.

    Кубок конфедераций – это генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Поэтому здесь очень важно определить, в каком состоянии и на каком уровне сейчас находится наша сборная. К сожалению, сейчас вовсе не просматривается костяк команды. Также не видно и концепции игры. Сыграно уже достаточно много матчей, а философии футбола, в который мы будем играть, так и нет», – сказал Бубнов.

    Матч Венгрия – Россия начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    05.06.2017 21:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +151

      Niepel 6 июня 2017, 09:04

      Бубнов прав!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 05:21

      Аристотель, блин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 июня 2017, 23:28

      очки одень
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop 5 июня 2017, 23:18

      Игра безыдейная, на будущее шансов нет... Как и в прошлом сезоне - все опытные и матёрые слились или забили - подальше от будущего позора. Грустно девке среди кучи м.даков...Один Ростов и играет!!!

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 5 июня 2017, 23:00

      В этом плане нравился Дик Адвокат, у него напротив, всегда и тот же состав, можно было даже и не ждать обьявления состава. Возможно это и давало результат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 5 июня 2017, 22:02

      ты сам был игрочком не важным...хали коментировать

      -1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 5 июня 2017, 21:55

      Так ее и не будет, тут даже до "бей-беги" далеко

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 5 июня 2017, 21:51

      ну это, играем хреново, но ведём)

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 июня 2017, 21:30

      верно,Буба,ты прав
      ты самый умный ,ты и создай,
      а то только пиз..... и могешь!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Бубновский 5 июня 2017, 23:36

      не заводись ,бубновский !
      ,,если бы бубе...,,
      если бы да кабы ,
      если бы у бабушки был бы....
      ты случайно не адвокатом у родственника?

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