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  • Бубнов: «Сборная России сыграла достаточно матчей, а философии футбола, в который мы будем играть, так и нет»

Бубнов: «Сборная России сыграла достаточно матчей, а философии футбола, в который мы будем играть, так и нет»

5 июня 2017, 21:13
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в преддверии Кубка конфедераций. Напомним, сегодня российская команда проведет контрольный матч против Венгрии.

«Я не знаю как у болельщиков, но у специалистов товарищеские матчи сборной России вызывают интерес. Мы смотрим и сравниваем, как команда прибавляет или наоборот. Смотрим, как Черчесов определяется с составом, оцениваем структуру и возможности этой команды.

Кубок конфедераций – это генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Поэтому здесь очень важно определить, в каком состоянии и на каком уровне сейчас находится наша сборная. К сожалению, сейчас вовсе не просматривается костяк команды. Также не видно и концепции игры. Сыграно уже достаточно много матчей, а философии футбола, в который мы будем играть, так и нет», – сказал Бубнов.

Матч Венгрия – Россия начнется в 21:30 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Бубнов Александр
Комментарии (10)
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alex1951
1496687445
верно,Буба,ты прав ты самый умный ,ты и создай, а то только пиз..... и могешь!
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Munez89
1496688688
ну это, играем хреново, но ведём)
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Kulima
1496688948
Так ее и не будет, тут даже до "бей-беги" далеко
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лёха72
1496689335
ты сам был игрочком не важным...хали коментировать
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raritet
1496692814
В этом плане нравился Дик Адвокат, у него напротив, всегда и тот же состав, можно было даже и не ждать обьявления состава. Возможно это и давало результат.
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GoLenaStop
1496693898
Игра безыдейная, на будущее шансов нет... Как и в прошлом сезоне - все опытные и матёрые слились или забили - подальше от будущего позора. Грустно девке среди кучи м.даков...Один Ростов и играет!!!
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Робинзон
1496694495
очки одень .
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Дядя Серёжа
1496715713
Аристотель, блин.
Ответить
Niepel
1496729086
Бубнов прав!!!
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