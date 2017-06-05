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    Джикия, Смолов и Бухаров – в стартовом составе сборной России на матч против Венгрии

    Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Венгрии. Матч начнется в 21:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Зобнин, Глушаков, Головин, Смолов, Бухаров.

    Запасные: Гилерме, Габулов, Кутепов, Шишкин, Камболов, Ерохин, Смольников, Миранчук, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз.

    Венгрия: Гулачи, Беше, Ланг, Кадар, Хандья, Маркврат, Надь, Джуджак, Кальмар, Штибер, Эппель.

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    Источник: Twitter

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    05.06.2017 20:33
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 6 июня 2017, 16:36

      - вот эти трое, как ни странно, и "сделали" игру...при поддержке всей команды!..., но сейчас я не перестаю думать - какая всё-таки жёсткая и жестокая спортивная футбольная жизнь(((. Иной скажет : "...фигня, они за это такое! бабло получают!"...да, получают!, и калечят себя на всю жизнь(...правда, к счастью - не все!..., а я хочу пожелать Роману Зобнину столько благополучия и здоровья, чтобы ему хватило на успешное продолжение своей карьеры футболиста и просто человека! Берегите себя!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 5 июня 2017, 22:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ужасная спартаковско-мужицкая сборная опять опозорится.

      -4
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 5 июня 2017, 21:56

      вытянем

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 июня 2017, 21:26

      На первый взлгяд у состава могут возникнуть"проблемки" с сыгранностью особенно в оборонке.Ну а если выйдет Тарасов повторюсь "телевизор можно зарубить"

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 5 июня 2017, 21:16

      Будем надеяться на хороший результат. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 июня 2017, 21:13

      И опять Акинфеев в воротах... Стас мог бы хоть в товарищеских матчах дать наконец другим футболистам проявить себя, благо вратарь — это не та позиция, где нужна большая сыгранность с партнерами.

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      Рейтинг: +673

      life85 5 июня 2017, 21:12

      Вот венгры круты - без замен играть будут !!!
      Я всегда думал что товарняки нужны для наигровки состава и проверки молодёжи , а тут молодые старикам лавку греют ...

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 5 июня 2017, 21:11

      Давайте парни поболеем просто за наших,,,,да у нас нет звёзд и не придвидется пока,,,ну если будут просто выкладываться на все 100 я лично не скажу не чего плохого,,,,

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 5 июня 2017, 21:07

      не удивительно,
      Я думаю, что есть лучшие игроки формы в данный момент.
      Давайте помогаем им в новом запуске.

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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR 5 июня 2017, 21:03

      команда мечты...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > KraB_EgoR 5 июня 2017, 21:23

      Что имеем--выставляем !!!)))

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