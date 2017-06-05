Джикия, Смолов и Бухаров – в стартовом составе сборной России на матч против Венгрии

- вот эти трое, как ни странно, и "сделали" игру...при поддержке всей команды!..., но сейчас я не перестаю думать - какая всё-таки жёсткая и жестокая спортивная футбольная жизнь(((. Иной скажет : "...фигня, они за это такое! бабло получают!"...да, получают!, и калечят себя на всю жизнь(...правда, к счастью - не все!..., а я хочу пожелать Роману Зобнину столько благополучия и здоровья, чтобы ему хватило на успешное продолжение своей карьеры футболиста и просто человека! Берегите себя!
Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Венгрии. Матч начнется в 21:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Зобнин, Глушаков, Головин, Смолов, Бухаров.
Запасные: Гилерме, Габулов, Кутепов, Шишкин, Камболов, Ерохин, Смольников, Миранчук, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз.
Венгрия: Гулачи, Беше, Ланг, Кадар, Хандья, Маркврат, Надь, Джуджак, Кальмар, Штибер, Эппель.
Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы