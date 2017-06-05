Джикия, Смолов и Бухаров – в стартовом составе сборной России на матч против Венгрии

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Венгрии. Матч начнется в 21:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Зобнин, Глушаков, Головин, Смолов, Бухаров.

Запасные: Гилерме, Габулов, Кутепов, Шишкин, Камболов, Ерохин, Смольников, Миранчук, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз.

Венгрия: Гулачи, Беше, Ланг, Кадар, Хандья, Маркврат, Надь, Джуджак, Кальмар, Штибер, Эппель.

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