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    Зобнин: «В сборной уже забыл про чемпионство «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин признался, что готовясь к предстоящему Кубку конфедераций, он уже не думает об удачном клубном сезоне.

    «Эмоции перед Кубком конфедераций? Я в ожидании. Страха никакого нет. Наоборот, хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом. Тем более что на Кубке конфедераций сыграют сильнейшие национальные команды своих континентов и уровень будет высочайший.

    Про чемпионство «Спартака» уже забыл. Сборная – это совершенно другой уровень, здесь все иначе, поэтому нужно готовиться и забыть, был ты чемпионом или не был», – сказал Зобнин.

    Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.06.2017 08:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 6 июня 2017, 09:01

      лучше б вчера про сборную забыл 8(

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 17:19

      Надо дух чемпионский в сборную привлечь.
      Зажечь.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 6 июня 2017, 11:15

      Джикия: Там русский дух, там Русью пахнет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 июня 2017, 11:44

      Так ничего и небыло ?!?!?!? :-)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июня 2017, 10:40

      И это правильно сказано.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 июня 2017, 10:16

      И не вспоминай

      -3
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      Рейтинг: +246

      RLoko 5 июня 2017, 09:58

      Но все равно желаю удачи Нашей Сборной.

      1
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      Рейтинг: +246

      RLoko 5 июня 2017, 09:56

      В Нашей Сборной можно забыть как в футбол играть.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 09:39

      Это правильно.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 июня 2017, 09:30

      Главное прояви себя достойно!! Не забывая про родные цвета!!

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