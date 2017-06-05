Зобнин: «В сборной уже забыл про чемпионство «Спартака»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин признался, что готовясь к предстоящему Кубку конфедераций, он уже не думает об удачном клубном сезоне.

«Эмоции перед Кубком конфедераций? Я в ожидании. Страха никакого нет. Наоборот, хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом. Тем более что на Кубке конфедераций сыграют сильнейшие национальные команды своих континентов и уровень будет высочайший.

Про чемпионство «Спартака» уже забыл. Сборная – это совершенно другой уровень, здесь все иначе, поэтому нужно готовиться и забыть, был ты чемпионом или не был», – сказал Зобнин.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.