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    Россия встретится со сборной Венгрии в товарищеском матче

    В понедельник, 5 июня пройдет товарищеский матч, в котором сборная России сыграет на выезде против национальной команды Венгрии. Эта игра является одной из двух перед стартом команды Станислава Черчесова на Кубке конфедераций. Уже известно о некоторых кадровых потерях россиян, но это вряд ли скажется на настрое перед этой встречей.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Венгрия – Россия. Начало в 21:30, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2017 20:32
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +28

      AlSl11 5 июня 2017, 21:57

      пора в европу Федя..

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 5 июня 2017, 20:58

      Если сыграют хорошо, меня устроит даже поражение, как бы парадоксально это не звучало...а вот на Кубке Конфедераций такого отношения уже не будет, там уж проявляйте себя или болельщики вас не поймут, после сделанных публичных заявлений

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 5 июня 2017, 20:46

      Или вымученная ничья 0:0, или очередное поражение. Второе более вероятно.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 июня 2017, 18:07

      Просадят..,максимум ничья!

      0
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 5 июня 2017, 15:10

      скорее всего ничья, 1-1 или 2-2., т.е. победила дружба)

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 5 июня 2017, 13:21

      Будем надеяться будут играть нормально

      0
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      Рейтинг: +350

      mikmen 5 июня 2017, 12:25

      Опять наши проиграют...можно надеяться на лучшее, но ничего нового не увидем...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 11:56

      Наша сборная проиграет 2:1

      0
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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 5 июня 2017, 11:29

      Джуджак отгрузит парочку)

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 июня 2017, 10:52

      ...есть шанс на ничью...

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