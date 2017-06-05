Россия встретится со сборной Венгрии в товарищеском матче

В понедельник, 5 июня пройдет товарищеский матч, в котором сборная России сыграет на выезде против национальной команды Венгрии. Эта игра является одной из двух перед стартом команды Станислава Черчесова на Кубке конфедераций. Уже известно о некоторых кадровых потерях россиян, но это вряд ли скажется на настрое перед этой встречей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Венгрия – Россия. Начало в 21:30, не пропустите!

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