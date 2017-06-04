Дмитрий Комбаров: «Чтобы сдержать Роналду, нужно ходить с ним за ручку. Отпустишь на секунду – он забьет»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 поделился мнением о лидере национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

– Согласны, что в группе нам попались не самые простые соперники?

– На таких турнирах нет слабых команд. Даже Новая Зеландия может зацепиться за очки, пободаться. Я не говорю уже о Мексике и Португалии с Криштиану Роналду.

– Вы играли против Роналду в составе сборной. Есть рецепт, как сдержать португальца?

– С ним надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду – он забьет. Роналду держит уровень с самого начала своей карьеры. Это звезда мирового масштаба. Он забивает, раздает. В нужный момент и в защите отработать может.