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    Дмитрий Комбаров: «Чтобы сдержать Роналду, нужно ходить с ним за ручку. Отпустишь на секунду – он забьет»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 поделился мнением о лидере национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

    Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    – Согласны, что в группе нам попались не самые простые соперники?

    – На таких турнирах нет слабых команд. Даже Новая Зеландия может зацепиться за очки, пободаться. Я не говорю уже о Мексике и Португалии с Криштиану Роналду.

    – Вы играли против Роналду в составе сборной. Есть рецепт, как сдержать португальца?

    – С ним надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду – он забьет. Роналду держит уровень с самого начала своей карьеры. Это звезда мирового масштаба. Он забивает, раздает. В нужный момент и в защите отработать может.

    Источник: «Российская газета»

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    04.06.2017 21:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +131

      александр 59 5 июня 2017, 07:02

      Ну ходить то он и не даст, бегать все 90 минут и думать в это время

      1
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июня 2017, 23:26

      А за что защитникам плотят столько бабла если одного Рони не могут держать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 4 июня 2017, 21:33

      Так он же с мароканцем ходит. И забивает в его ворота

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 21:27

      И это факт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 4 июня 2017, 21:21

      – С ним надо за ручку ходить. ....
      У него вроде девушка появилась.....в пролете Димок

      -2
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