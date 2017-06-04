Черчесов: «Бухаров такой же комплекции, как Дзюба, поэтому каких-то специальных вещей делать не стоит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что нападающий Александр Бухаров сможет заменить травмированного Артема Дзюбу на Кубке конфедераций-2017.

Напомним, сборная России 5 июня проведет товарищеский матч против команды Венгрии, а 9 июня встретится с Чили. Кубок конфедераций стартует 17 июня.

«Мы учитывали, как играет сборная Венгрии, старались проецировать это на грядущую игру. Посмотрели игры со Швецией и Швейцарией. У нас достаточно информации, чтобы быть готовыми к игре. Мы с нетерпением и оптимизмом ждем две контрольные игры, которые укажут нам на наши плюсы и недостатки. Уверены, что проведенная работа принесет свои плоды.

Мы старались наиграть некоторые вещи, внесли какие-то изменения, но они незначительные. Бухаров такой же комплекции, как Дзюба, поэтому здесь не стоит делать каких-то специальных вещей», – сказал Черчесов.