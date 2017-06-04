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  • Черчесов: «Бухаров такой же комплекции, как Дзюба, поэтому каких-то специальных вещей делать не стоит»

Черчесов: «Бухаров такой же комплекции, как Дзюба, поэтому каких-то специальных вещей делать не стоит»

4 июня 2017, 17:46
15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что нападающий Александр Бухаров сможет заменить травмированного Артема Дзюбу на Кубке конфедераций-2017.

Напомним, сборная России 5 июня проведет товарищеский матч против команды Венгрии, а 9 июня встретится с Чили. Кубок конфедераций стартует 17 июня.

«Мы учитывали, как играет сборная Венгрии, старались проецировать это на грядущую игру. Посмотрели игры со Швецией и Швейцарией. У нас достаточно информации, чтобы быть готовыми к игре. Мы с нетерпением и оптимизмом ждем две контрольные игры, которые укажут нам на наши плюсы и недостатки. Уверены, что проведенная работа принесет свои плоды.

Мы старались наиграть некоторые вещи, внесли какие-то изменения, но они незначительные. Бухаров такой же комплекции, как Дзюба, поэтому здесь не стоит делать каких-то специальных вещей», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Дзюба Артем Бухаров Александр Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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T 72
1496587930
Такой же комплекции,а забивает больше всех который год Смолов,только кому это интересно
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dok66
1496588514
И причем здесь комплекция ? Как будто она голы забивает .
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Gornostay
1496592410
Отдать Бухарову футболку Дзюбы и вся недолга)
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Бриг
1496593191
Помнится перед евро 08 Погребняк играл потрясающе, но его заменили на Павлюченко из-за травмы. Похожая ситуация. Тогда Погребняк больше на свой уровень не вернулся. Вот и думай.
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Garrincha58
1496595409
вот кто тренирует сборную я давно говорил у нас в стране один тренер это Курбан Бикеич, а остальные физруки и в РФС тоже одни дилетанты поэтому такой футбол колхозный потому что им только совхозами руководить, а не спортом
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lekseij2007
1496598500
Как команду собрали? По каким признакам? Тех, за кого Мутко поговорил? Полная херня в футболе Р Ф.
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Dmirubo
1496603855
Кокорин в Зените не нападающего играл, а поэтому всего 7 голов в 38 последних матчах за Зенит. Может ему стоит дать шанс сыграть одного из нападающих в Сборной? Тем более это еще товарищеские пока матчи. Я бы еще Чалова позвал потестить.
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vladimir-7
1496640425
Оказывается Черчес в сборную игроков набирает по комплекции, а я думал по умению играть в футбол. Вот он и тренирует игроков как бывший вратарь.
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Аид666
1496644574
плоды, плоды... а то что дерево с корней уже загнило всем пофиг... какие могут быть плоды, если вырубать его пора и новое садить... причем это надо было делать еще до евро 2016... а сейчас ждут какое-то чудо в 2018... Реально как Емеля в сказке - сидеть на печи 33 года, а потом бабах - ЩУКА все выполняет...
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Дядя Серёжа
1496646228
А Бухарову шанс заменить Бздюбу и на ЧМ.
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