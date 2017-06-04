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    Черчесов: «Бухаров такой же комплекции, как Дзюба, поэтому каких-то специальных вещей делать не стоит»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что нападающий Александр Бухаров сможет заменить травмированного Артема Дзюбу на Кубке конфедераций-2017.

    Напомним, сборная России 5 июня проведет товарищеский матч против команды Венгрии, а 9 июня встретится с Чили. Кубок конфедераций стартует 17 июня.

    «Мы учитывали, как играет сборная Венгрии, старались проецировать это на грядущую игру. Посмотрели игры со Швецией и Швейцарией. У нас достаточно информации, чтобы быть готовыми к игре. Мы с нетерпением и оптимизмом ждем две контрольные игры, которые укажут нам на наши плюсы и недостатки. Уверены, что проведенная работа принесет свои плоды.

    Мы старались наиграть некоторые вещи, внесли какие-то изменения, но они незначительные. Бухаров такой же комплекции, как Дзюба, поэтому здесь не стоит делать каких-то специальных вещей», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.06.2017 17:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 10:03

      А Бухарову шанс заменить Бздюбу и на ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 июня 2017, 09:36

      плоды, плоды... а то что дерево с корней уже загнило всем пофиг... какие могут быть плоды, если вырубать его пора и новое садить... причем это надо было делать еще до евро 2016... а сейчас ждут какое-то чудо в 2018... Реально как Емеля в сказке - сидеть на печи 33 года, а потом бабах - ЩУКА все выполняет...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 08:27

      Оказывается Черчес в сборную игроков набирает по комплекции, а я думал по
      умению играть в футбол. Вот он и тренирует игроков как бывший вратарь.

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 4 июня 2017, 22:17

      Кокорин в Зените не нападающего играл, а поэтому всего 7 голов в 38 последних матчах за Зенит. Может ему стоит дать шанс сыграть одного из нападающих в Сборной? Тем более это еще товарищеские пока матчи. Я бы еще Чалова позвал потестить.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 4 июня 2017, 20:48

      Как команду собрали? По каким признакам? Тех, за кого Мутко поговорил? Полная херня в футболе Р Ф.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 4 июня 2017, 20:02

      Только Бухаров скромнее

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 19:56

      вот кто тренирует сборную я давно говорил у нас в стране один тренер это Курбан Бикеич, а остальные физруки и в РФС тоже одни дилетанты поэтому такой футбол колхозный потому что им только совхозами руководить, а не спортом

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 4 июня 2017, 19:46

      Кока был бы полезнее для сборной ,как не крути,чем эти две дылды.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 4 июня 2017, 19:19

      Помнится перед евро 08 Погребняк играл потрясающе, но его заменили на Павлюченко из-за травмы. Похожая ситуация. Тогда Погребняк больше на свой уровень не вернулся. Вот и думай.

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 4 июня 2017, 19:06

      Отдать Бухарову футболку Дзюбы и вся недолга)

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