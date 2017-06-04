Борис Игнатьев: «Симуляция Рамоса? На войне все средства хороши»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом». Напомним, мадридцы одержали в этой встрече победу со счетом 4:1 и стали первыми, кому удалось выиграть главный турнир Европы два раза подряд.

«Впечатления от матча — космические. Ради этого стоит любить футбол. Давно мы настолько зрелищных игр не видели. Чего стоит один Криштиану Роналду. Таких футболистов как он — единицы. Я бы не стал его противопоставлять с Лионелем Месси, ведь они соответствуют друг другу. Но голевое чутье у Криштиану явно лучше, чем у аргентинца.

Что касается симуляции Серхио Рамоса, то я считаю, что финал Лиги чемпионов – настоящая война, а на войне все средства хороши. Поэтому любой футболист использует свои возможности, чтобы добиться результата. Все приносят пользу команде по-разному – кто-то, например, актерским мастерством. В симуляции Рамоса ничего криминального нет», — сказал Игнатьев.