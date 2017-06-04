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    Борис Игнатьев: «Симуляция Рамоса? На войне все средства хороши»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом». Напомним, мадридцы одержали в этой встрече победу со счетом 4:1 и стали первыми, кому удалось выиграть главный турнир Европы два раза подряд.

    «Впечатления от матча — космические. Ради этого стоит любить футбол. Давно мы настолько зрелищных игр не видели. Чего стоит один Криштиану Роналду. Таких футболистов как он — единицы. Я бы не стал его противопоставлять с Лионелем Месси, ведь они соответствуют друг другу. Но голевое чутье у Криштиану явно лучше, чем у аргентинца.

    Что касается симуляции Серхио Рамоса, то я считаю, что финал Лиги чемпионов – настоящая война, а на войне все средства хороши. Поэтому любой футболист использует свои возможности, чтобы добиться результата. Все приносят пользу команде по-разному – кто-то, например, актерским мастерством. В симуляции Рамоса ничего криминального нет», — сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.06.2017 13:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 4 июня 2017, 19:39

      Это не война, а игра, которая должна идти по правилам. Момент с симуляцией - это не только не по правилам, но и пользование правилами ради преимущества. И оправдывать это - бред. Даже война ведется по правилам.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 16:21

      Эта симуляция уже ничего не решала . Юве "поплыл" после второго пропущенного гола . Психология взяла свой верх !

      2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июня 2017, 14:40

      Симуляционая команда Реал. Так и добиваются побед.

      -1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 июня 2017, 14:40

      Уважаемому тренеру хочется ответить, футбол это не война, а лишь игра и игра самая популярная в мире, которую смотрят миллионы зрителей.И когда Рамос подло" мастерски кувыркается"без повода на глазах у телезрителей( в повторах это всё видно) это не вызывает уважения к зтому футболисту и к его средствам, о которых говорит уважаемый тренер.С его слов Роналду можно было" сломать" и "вынести" в начале игры якобы случайно и "все средства хороши"и результат может быть был бы совсем другой.Но есть порядочность и честность и поведение настоящих мужчин ,которое будет всегда выше "симуляции" и "подлости" на фут-ном поле . Думается многие осудят это "средство" Рамоса

      3
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 4 июня 2017, 14:15

      Идиот! Пусть теперь все не в футбол играют а симулируют! Херню сморозил.

      2
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 13:24

      Если и была,то чуток!!!!Там не толчок,по ахилу толи ударил,толи наступил!!!

      0
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