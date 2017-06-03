Дворкович считает, что Смолов и Бухаров вполне смогут заменить Дзюбу на Кубке конфедераций

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович выразил мнение, что нападающие сборной России Федор Смолов и Александр Бухаров справятся со своей задачей в отсутствии Артема Дзюбы. Ранее стало известно, что 28-летний форвард «Зенита» из-за травмы не сможет принять участие в Кубке конфедераций.

Турни пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками россиян по групповому раунду будут Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

– Нападающий сборной России Артем Дзюба из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. Насколько велика это потеря для нашей команды?

– Если Артем чувствовал, что не сможет сыграть в полную силу, это верное решение. Это, конечно, большая потеря для нашей сборной. Потеря любого острого форварда – это плохо. Но у нас есть Смолов и Бухаров. Думаю, они справятся.

– Какой должна быть цель на Кубке конфедерации – победа или подготовка к чемпионату мира?

– Мы должны показать достойную игру, самоотдачу и командный дух. Это самое главное. Если проиграем сильному сопернику, допустим, в полуфинале, вряд ли кто-то будет сильно ругать нашу команду. Но, конечно, мы надеемся на победу. С оптимизмом смотрю на шансы сборной России. У нас есть опытные игроки и молодежь, которая хорошо проявила себя в этом сезоне: Зобнин, Головин, Джикия. Эти футболисты способны придать нашей команде свежести, по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. В то же время есть опытные Акинфеев, Глушаков. Да и Смолова нельзя назвать молодым.