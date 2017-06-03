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    Дворкович считает, что Смолов и Бухаров вполне смогут заменить Дзюбу на Кубке конфедераций

    Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович выразил мнение, что нападающие сборной России Федор Смолов и Александр Бухаров справятся со своей задачей в отсутствии Артема Дзюбы. Ранее стало известно, что 28-летний форвард «Зенита» из-за травмы не сможет принять участие в Кубке конфедераций.

    Турни пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками россиян по групповому раунду будут Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

    – Нападающий сборной России Артем Дзюба из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. Насколько велика это потеря для нашей команды?

    – Если Артем чувствовал, что не сможет сыграть в полную силу, это верное решение. Это, конечно, большая потеря для нашей сборной. Потеря любого острого форварда – это плохо. Но у нас есть Смолов и Бухаров. Думаю, они справятся.

    – Какой должна быть цель на Кубке конфедерации – победа или подготовка к чемпионату мира?

    – Мы должны показать достойную игру, самоотдачу и командный дух. Это самое главное. Если проиграем сильному сопернику, допустим, в полуфинале, вряд ли кто-то будет сильно ругать нашу команду. Но, конечно, мы надеемся на победу. С оптимизмом смотрю на шансы сборной России. У нас есть опытные игроки и молодежь, которая хорошо проявила себя в этом сезоне: Зобнин, Головин, Джикия. Эти футболисты способны придать нашей команде свежести, по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. В то же время есть опытные Акинфеев, Глушаков. Да и Смолова нельзя назвать молодым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2017 19:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 5 июня 2017, 10:40

      ...не хоккей и футбол Вам надо играть,а поднимать экономику страны.Футболом должны спецы командовать.Как говориться--кесарю кесарево.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2017, 10:30

      Его мнение последнее в этом вопросе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 21:39

      Вся страна-специалисты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 21:37

      Если из двоих слепить одного, то может быть, а по раздельности - нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июня 2017, 20:46

      Ещё один эксперт футбола...

      1
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      Рейтинг: +22

      dunya24 3 июня 2017, 20:22

      Дворкович????

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июня 2017, 20:14

      Этот то какого хера суда суется, иди экономику поднимай с корешом Димоном на пару.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 20:03

      А что , Дворкович курирует сборную ?

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 июня 2017, 20:02

      ну раз правительство так считает...

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