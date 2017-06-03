Нигматуллин в финальном матче Лиги чемпионов будет болеть за Буффона

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом», который состоится сегодня в Кардиффе. По словам экс-вратаря, он будет болеть за стража ворот туринского клуба Джанлуиджи Буффона.

«Понятно, что «Реал» традиционно является фаворитом, хотя говорить о фаворитах в финале Лиги чемпионов неправильно. Но мне лично очень хочется, чтобы Буффон победил, поэтому буду болеть лично за него. По-моему, у него есть все титулы, кроме победы в Лиге чемпионов. И он своей великолепной карьерой является примером для всех, и особенно – для молодежи. Во-первых, это преданность клубу, и, во-вторых, высокий уровень мастерства, который он сохраняет на протяжении многих лет. И своей прекрасной карьерой Буффон заслужил победу в Лиге чемпионов.

В сегодняшнем «Реале» и особенно в Лиге чемпионов Криштиану Роналду является половиной команды. Именно он принес команде важные очки в решающих матчах, забив огромное количество голов. Это феноменально. Самая главная задача игроков «Ювентуса» – сдержать Криштиану, но мало кому это удается. Но и «Ювентус» – команда с психологией победителя. Очевидно, что сломя голову команда вперед не понесется. Но и играть на 0:0 никто не будет, это не в характере туринцев. Просто будет повышенная осторожность и особое внимание будет уделено Роналду. Хотя в «Реале» опасны все игроки», – сказал Нигматуллин.

Встреча начнется в 21:45. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного события.

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