Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин в финальном матче Лиги чемпионов будет болеть за Буффона

Нигматуллин в финальном матче Лиги чемпионов будет болеть за Буффона

3 июня 2017, 12:18
2

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом», который состоится сегодня в Кардиффе. По словам экс-вратаря, он будет болеть за стража ворот туринского клуба Джанлуиджи Буффона.

«Понятно, что «Реал» традиционно является фаворитом, хотя говорить о фаворитах в финале Лиги чемпионов неправильно. Но мне лично очень хочется, чтобы Буффон победил, поэтому буду болеть лично за него. По-моему, у него есть все титулы, кроме победы в Лиге чемпионов. И он своей великолепной карьерой является примером для всех, и особенно – для молодежи. Во-первых, это преданность клубу, и, во-вторых, высокий уровень мастерства, который он сохраняет на протяжении многих лет. И своей прекрасной карьерой Буффон заслужил победу в Лиге чемпионов.

В сегодняшнем «Реале» и особенно в Лиге чемпионов Криштиану Роналду является половиной команды. Именно он принес команде важные очки в решающих матчах, забив огромное количество голов. Это феноменально. Самая главная задача игроков «Ювентуса» – сдержать Криштиану, но мало кому это удается. Но и «Ювентус» – команда с психологией победителя. Очевидно, что сломя голову команда вперед не понесется. Но и играть на 0:0 никто не будет, это не в характере туринцев. Просто будет повышенная осторожность и особое внимание будет уделено Роналду. Хотя в «Реале» опасны все игроки», – сказал Нигматуллин.

Встреча начнется в 21:45. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного события.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Реал Ювентус Нигматуллин Руслан Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алекс88
1496482201
Джиджи желаю победы и золотой мяч наконец то
Ответить
Mahone
1496497536
Я тоже за Буфона!!!!!1 И мяч ему,заслужил он
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
Вчера, 01:25
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+